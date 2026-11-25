Бившият шеф на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски, обвинен от прокуратурата, че е нанесъл щети за над 312 млн. лв. покрай строежа на автомагистрала "Хемус", в крайна сметка бе пуснат на свобода с парична гаранция от 5000 евро.

Размерът на гаранцията бил преценен като е взето предвид финансовото състояние на обвиняемия, което било детайлно изследвано.

По-рано през деня прокуратурата първо пусна съобщение, а след това нейни представители дадоха брифинг, на който бяха изброени провитенията на Терзийски.

Говорителят на СГП Николай Николаев обяви, че в обвинението става въпрос за авансовите плащания преди да има разрешително за строеж, както и че за престъплението се предвиждат от 3 до 10 години затвор.

Терзийски оглави АПИ през януари 2019 г. по време на третия кабинет на Бойко Борисов. Той обяви пред БНТ, че е разбрал от медиите за повдигнатото му обвинение.

"Не съм бил призоваван нито да давам показания, нито да ми бъде предявяван такова обвинение и затова ще се въздържа от коментар, докато не видя мотивите на СГП", посочи той.

Говорителят на СГП обаче очясни, че делата, свързани с автомагистралата, са три. По думите му обвиняемите към момента са общо четирима, като имената им той отказа да съобщи.

Като потвърди, че днешното обвинение е свързано със сигнала от 2021 г. на Бойко Рашков, прокурор Николаев обясни защо до привличането на Терзийски се стига чак сега:

"Първоначално разследването тръгва в посока да се проследява движението на парите, след като са наредени авансовите плащания. В тази правна конструкция пострадал не е държавата, ощетено юридическо лице не е държавна институция, а е частната фирма, която е получила парите. Което, и според мнение на колеги, е малко по-сложно защитима и в съд правна конструкция. Така или иначе, е било необходимо време, за да се тръгне по друга линия на разследването, а именно – да се проследят длъжностните лица от страна на държавата, които са допуснали да бъде извършено авансово плащане без разрешително за строеж.... Разследването продължава."

Прокуратурата обвинява Георги Терзийски, че в периода юни 2019 – юни 2020 година, в качеството си на председател на Управителния съвет на АПИ, не е положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа по изпълнението на договор между Пътната агенция и "Автомагистрали" ЕАД за изграждане на участъци от магистралата.

Той сключил допълнително споразумение към договора, с което било предвидено авансовото плащане на милионите за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6. Договорните условия обаче изрично изключвали авансово плащане, обясни прокурор Николай Николаев:

"За да разберете на какво ниво е била проектната документация към този момент – ако парите са наредени в далечната 2020 година, разрешителното за Лот 5 на автомагистрала "Хемус" е дадено в края на 2025, а за Лот 6 – 2026 година. Не е направено с тези пари това, за което са били авансово преведени."

Мегаделото "Хемус" най-вероятно ще е и първото, по което ще работи новата Антикорупционна комисия. Досега разследването беше в ръцете на разследващи полицаи под надзора на Софийската градска прокуратура.

Следете новините ни в :