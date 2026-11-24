Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви, че ще организират протести утре от 18:00 часа в София и Варна под надслов "Заедно с Благо срещу мафията".

"Чухме много гръмки думи как борбата с олигархията била приключила. Това, което виждаме, е два местни мафиота, които са нещастни от това, че не им се случват проектите, как могат да отстранят кмета на Варна. Кои са тези мафиоти? Дънката и ТИМ. Благомир Коцев според комисията е отсъствал от работното си място неправомерно, докато е бил в ареста, където съдът каза, че също е задържан неправомерно. Това как ви се струва като демократично управление на българската държава", каза Василев.

По думите на Асен Василев отстраняването на Благомир Коцев е опит "през задната врата" да бъде избран служебен кмет от Общинския съвет във Варна. Според лидера на "Продължаваме промяната" Общинският съвет се контролира от икономически интереси, в които участват и групите на ГЕРБ и Възраждане. Василев заяви, че целта е временният градоначалник да обслужи интереси, които Коцев отказва да прокара вече трета година.

"Знаете ли конкретно какви са тези интереси? Конкретно за какви интереси говорим? Това, което се видя при приемането на бюджета на Варна, доколкото аз съм запознат е, че Благомир Коцев е изтеглил искането и финансирането за тунел, който да мине до алеята в Морската градина и няколко имота, които са били тяхно желание да бъдат пуснати и евентуално за застрояване", допълни той.

Поради тази причина от Продължаваме Промяната организират протест пред централата на ТИМ, на Раковски 103, утре в 18:00 часа в София. В същото време ще има и протест във Варна, пред общината и след това шествие до хотела на Дънката.

Асен Василев "пожела успех на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов" в призива му за оставки на членове на ГЕРБ на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна. Василев посочи, че партията му вече е правила неуспешен опит да смени свой представител в комисията, но от Централната избирателна комисия (ЦИК) са им отговорили, че това може да стане само с личното съгласие на въпросния член.

По думите на Василев става дума за човек, излъчен от квотата на "Продължаваме промяната" през 2023 г., който на последните избори е участвал в Районната избирателна комисия (РИК) от квотата на "Прогресивна България" и е гласувал "за" отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев.

"Така че очевидно не представлява „Продължаваме промяната“ в тази комисия. Преди няколко седмици, след като стана ясно, че е бил в РИК от „Прогресивна България“, ние се опитахме да го изтеглим от комисията и да го подменим с друг член, но ЦИК ни отговори, че трябва негово писмено съгласие. Такова не дойде. Днес мисля, че видяхме защо", заяви Асен Василев.

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