Налагането на глоба от Европейската Комисия заради големия дефицит показва недоверие към правителството. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод информацията, че ЕК е препоръчала да бъде наложена глоба на България за неизпълнение на процедурата за свръхдефицит.

"Тази глоба показва недоверие към правителството. От седмици предупреждавахме, че това ще се случи. Но когато предупреждавахме, министри от правителството казваха, че това е невъзможно. За не бъде наложена глобата, две-трети от финансовите министри в ЕС трябва да гласуват "против". Практически, това е невъзможно", каза депутатът.

"Тази глоба показва недоверие към правителството. Самият размер на глобата не е толкова голям, но символно означава, че България е ненадежден партньор в еврозоната, не спазва ангажиментите си, не спазва фискална дисциплина и не прави нищо, за да си подреди бюджета", допълни Мирчев.

Народният представител припомни, че от "Демократична България" са представили конкретни предложения как дефицитът да падне под 3% още в бюджета за 2027 г., но те са били отхвърлени от "Прогресивна България".

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