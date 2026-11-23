От "Да, България" определиха решението на Общинската избирателна комисия във Варна да отстрани кмета Благомир Коцев като нов опит за заличаване на волята на избирателите.

"ОИК - Варна отстрани демократично избрания кмет на града Благомир Коцев. Мотивът им е използван отпуск в периода, в който той бе държан незаконно в софийския арест. Докато е бил в ареста, Благомир Коцев е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период. Вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане. Прокуратурата е връщана от съда на поправителен за работата си по обвиненията срещу Коцев", пишат от формацията във Фейсбук.

От "Да, България" поставят въпроса дали държавата може да отстрани от поста му човек, избран с гласовете на десетки хиляди граждани, заради отсъствие от работа, причинено от неговото задържане.

"Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал?", допълват от "Да, България"

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