Анализ на капитан I ранг о. з. инж. Николай Йорданов

Изминаха няколко дни, откакто гордостта на Путин и надеждите му, че Крим навеки е привързан към Русия бяха поразени след комбинирани удари с 11 вида украински оръжия. В седем планомерно свързани и прецизно изпълнени етапа на операцията бяха унищожени и шосейната, и железопътната част на моста-чудо.

Какво точно бе разрушено и какви са перспективите пред двете воюващи страни? Да си представим Аспаруховия мост във Варна, чийто пътни платна са съборени в канала и като капак върху тях се е стоварила 5 700-тонна стоманена арка. Според сателитни данни на Business Insider, корабният трафик между Черно и Азовско море е спрян, което блокира износа от руските азовски пристанища и движението на военни кораби между Черноморския и Каспийския флот.

Надеждите, че мостът може да бъде ремонтиран и възстановен са повече от илюзорни. За вдигането на многохилядните конструкции (остатъци от пътни платна и най-вече 5 700-тонната стоманена арка) са нужни невероятни технически усилия и възможности, каквито Русия по време на война не може да си позволи. Нито да отдели нужните финансови средства и още по-малко колосалните технически възможности. По-изгодно би било да се построи нов мост, отколкото да се възстановява старият.

За извършването на ремонтни дейности най-напред е нужна спокойна обстановка, при която многочислени команди от водолази и подемни средства да вадят една по една огромните отломки. А след това бавно и внимателно трябва да се извършва съединяване на прекъснатите части на моста. Или както често се казва у нас: „Има работа за целия китайски народ!“

Който е минавал през корабостроителния завод във Варна, вероятно се е дивил на огромните 500–700-тонни кранове с надписи KRUPP ARDELT. Те бяха предназначени да пренасят заварените в цеховете огромни корабни секции към дока, където се извършваше тяхното заваряване от опитни и високоплатени заварчици. Заедно с това в пристанището се извисява 500-тонен плаващ кран, който впечатлява с големите си размери и организация.

Хайде тогава да помислим какъв кран/кранове ще са необходими за вдигането от дъното на 5 700-тонна стоманена арка! Оказва се, че подобни съоръжения се намират в Новоросийск. Значи тези кранове трябва да извършат преход от Новоросийск до Керч със скоростта на бързоходен охлюв, а на място да се заемат с многомесечна или многогодишна дейност по възстановяването на щетите.

Още по-трудно ще бъде корабоплаването към Азовско море и обратно, тъй като е затрупан единственият проходим морски канал с дълбочини 9-10 м. Инженерни експерти, цитирани от The New York Times, оценяват, че пълното възстановяване на разрушената конструкция ще отнеме години и ще изисква милиарди долари в условията на постоянна заплаха от нови атаки. Смятам, че от гледна точка на корабоплаването Азовско море вече може да бъде смятано за Азовско езеро.

Рухването на моста слага край на руските възможности не само да снабдяват Крим и окупационните си войски, но и прекъсва връзката между Черно, Азовско и Каспийско море, както и водния транспорт в целия Волгодонски регион.

Бодрите прогнози, че целият трафик ще бъде пренасочен по сухопътния маршрут по крайбрежието на Азовско море (през Мариупол и Мелитопол) трудно биха могли да се сбъднат. Посоченият маршрут е по-дълъг и подлежи на още по-интензивни и трудно възпирани украински удари с ракети, дронове и артилерия.

Забавянето на транспорта усложнява снабдяването с гориво, боеприпаси и резервни части на руските войски не само в Крим, но и на южния фронт в Херсонска и Запорожка област.

Друг негативен ефект представлява изтощаването на руската противовъздушна отбрана. Преди да удари самия мост Украйна методично унищожи значителен брой руски системи за ПВО, радари и средства за радиоелектронна борба в региона. След което полуостровът стана още по-уязвим и Москва бе принудена да прехвърля скъпи защитни комплекси от други части на фронта.

Нарушените транспортни вериги водят до недостиг на стоки, необходимост от нормиране на горивата и рязко покачване на цените на полуострова.

Сринатият „недосегаем“ Керченски мост нанесе удар и по престижа на кремълския диктатор. Съоръжението, открито през 2018 г. лично от Путин, бе сред водещите символи на руската анексия на Крим и на способността на Москва да защитава териториите, които смята за свои. Рухването му вгорчи живота и вкисна настроението на Путин точно по време срещата на върха на държавите от Азиатско-тихоокеанския регион.

Украйна демонстрира по убедителен начин нарастваща военна и военнотехническа мощ. Операцията бе извършена със собствени оръжия (ракетите „Фламинго“ и „Нептун“ и дроновете „Паляниця“) и с автономни комуникационни мрежи. Киев показа пред света, че може да поразява стратегически цели дълбоко в тила на противника, без да зависи от западни разрешения или спътникови системи.

Не знам за нашите путинофили, но се чудя и мая как ли миротворецът Тръмп и трилионерът Мъск сега ще помогнат на „добрия приятел Владимир“?! Този път какво ли ще забранят на Зеленски?

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