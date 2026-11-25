Софийска районна прокуратура задържа четвърти обвиняем по досъдебното производство за блудството в София с 15-годишно момиче.
Четвъртият обвиняем е 19-годишен и е привлечен към наказателна отговорност за създаване на порнографски материали и хулигански действия.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември тази година в София обвиняемият А.Дж. е създал два порнографски видеоклипа, за които е използвал друго момиче на 16 години.
На 18 октомври в ж.к. „Надежда“ в София, А.Дж. е насочил газов пистолет към главата на 16-годишното момиче. След това е стрелял по тялото й.
"Деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм - извършено е в присъствието на други лица, заснето е с мобилен телефон, на публично място при грубо нарушаване на нравствените правила за обществено приличие и чувството за достойнство на присъстващите" - заявиха от прокуратурата.
С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“.
Това е четвъртият задържан по досъдебното производство, което първоначално бе образувано за това, че през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември в апартамент в София три непълнолетни момчета са блудствали с 15-годишно момиче.
Към момента останалите трима обвиняеми са задържани под стража от Софийския районен съд по искане на Софийската районна прокуратура.
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