Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) съобщи в сряда, че разрешава на компанията SpaceX на Илон Мъск да изведе в орбита един милион спътника за изграждане на центрове за данни в Космоса, предаде Ройтерс.

По-рано тази година SpaceX поиска разрешение да разположи до 1 милион орбитални изчислителни модула, които да обработват огромни обеми от данни, предназначени за използване на Земята. От регулатора уточниха, че одобряват спътниковата мрежа „Starmind“ на SpaceX, за да се отговори на бързо нарастващото търсене на изчислителни мощности за изкуствен интелект, допълва агенцията.

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