Районната прокуратура във Велико Търново разследва полицай от управлението в град Елена за противозаконно държане на голям брой оръжия и боеприпаси, съобщи БНР.

"Вътрешна сигурност" задържа вчера полицейският инспектор от управлението в Елена. В дома му са иззети шест огнестрелни оръжия, собственост на други лица, над 300 патрона от различен калибър, около 1000 гилзи, към 4 кг барут, много уреди и инструменти за направа на боеприпаси, както и за ремонт на оръжия, преда още БНР.

Оръжията са законно притежавани от други хора, като предстои техните собственици да бъдат разпитани. Ще бъдат назначени и експертизи, включително балистични и технически, установява разследването.

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