Кабинетът одобри план за възстановяване и изграждане на инфраструктурни съоръжения от веригата за доставка на горива на НАТО на територията на България. Дейностите ще се реализират по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
Планът включва три проекта за възстановяване и изграждане на резервоари за горива и модернизация на съпътстващата инфраструктура - помпени станции, тръбопроводи, системи за приемане и разпределение на горива, както и системи за управление и контрол, които ще бъдат реализирани след 2030 г.
Реализирането на проектите е част от ангажиментите на България като съюзник в НАТО и ще допринесе за повишаване на оперативните способности и укрепване на колективната отбрана, уточняват от пресслужбата на Министерски съвет.Следете новините ни в :
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