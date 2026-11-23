Общинската избирателна комисия във Варна е прекратила предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев и е анулирала удостоверението му за избор, предаде БНР.
Решението влиза в предварително изпълнение и е подкрепено от 20 от общо 26 членове на комисията от представителите на всички политически сили, съобщи председателят на ОИК-Варна Велин Жеков след заседанието на комисията.
Причината за решението са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли. Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който урежда случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.
Благомир Коцев може да обжалва решението в 7-дневен срок пред Административния съд във Варна. Окончателното произнасяне по случая ще бъде на съда.
До края на мандата на Благомир Коцев остава по-малко от година. По закон, ако ОИК прекрати правомощията му и решението влезе в сила, няма да се проведат частични избори.
Предстои Общинският съвет ще избере кой да довърши мандата му.Следете новините ни в :
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Не познавам нито човека нито делата му, но изглежда след като не успяха да го натопят за друго, ще го махнат с административни трикове.
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