Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да въведе нови мита за 14 основни търговски партньори на САЩ, включително Китай и Европейския съюз.
За стоките от Китай се предлага да бъде въведено най-високото мито – 20%. Както пише „Ню Йорк Таймс“, администрацията на Тръмп даде да се разбере, че може да повиши митото до 40%, ако Пекин не спазва условията на търговското примирие, сключено с Вашингтон.
За Европейския съюз е предвидено мито от 15%, но се отбелязва, че то може да се увеличи до 20%, ако сключените търговски споразумения не се спазват.
Предлага се въвеждането на аналогични мита и по отношение на други търговски партньори на САЩ, включително Бангладеш, Камбоджа, Индия, Индонезия, Япония, Южна Корея, Малайзия, Сингапур, Швейцария, Тайван, Тайланд, Виетнам.
Според разследване на USTR - Службата на търговския представител на САЩ редица чуждестранни правителства стимулират свръхпроизводството чрез мерки като субсидии и преференциални условия за кредитиране. Същевременно администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че това позволява на чуждестранните компании да произвеждат повече продукция, а след това да я продават на изкуствено занижени цени, подкопавайки позициите на американските си конкуренти.
Съгласно член 301 от Закона за търговията от 1974 г. правителството на САЩ може да разследва нелоялни търговски практики в чужбина и да налага мита в отговор на получените резултати.
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25.11 2026 в 20:02
Успяха ли вече да върнат тарифите от първото изстъпление на идиота които върховният съд отмени? Ако не са, да побързат. Тези новите сигурно ще трябва да ги връщат през февруари.
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