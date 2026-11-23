"Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара". С тези думи от "Продължаваме промяната" определиха решението на Общинската избирателна комисия във Варна да отстрани Благомир Коцев от кметския пост.

От партията заявяват, че отстраняването на кмета е ответен удар на задкулисието, след като той е засегнал бизнес интереси, прекратил е незаконни сделки с общинско имущество и е спрял незаконното строителство в местността Баба Алино.

"Формалният повод са отпуски от времето, в което Коцев беше задържан близо 5 месеца в ареста. Сега същото обстоятелство – принудителното му отсъствие от работното място заради задържането – се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост. Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът. Срещу него се обединиха политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна", пишат от Продължаваме промяната.

"Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали", допълват още.

От Промяната ще обжалват решението на ОИК – Варна ще бъде обжалвано. Според тях опитите на Дънката, ТИМ и представители на статуквото да си осигурят служебен кмет чрез Общинския съвет ще бъдат осуетени.

"Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!“, завършва позицията на „Продължаваме промяната“.

Прекратиха правомощията на Благомир Коцев като кмет на Варна

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