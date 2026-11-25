Канадската стажантка в НАТО, която беше арестувана в Белгия по подозрение в шпионаж, ще бъде поставена под електронно наблюдение, докато чака началото на съдебния процес, предава Ройтерс думите на говорител на белгийската федерална прокуратура.

При ареста ѝ през юли белгийските прокурори съобщиха, че жената е работила във военната щабквартира на НАТО в град Монс. Арестуваната е канадска гражданка от китайски произход и е заподозряна в шпионаж в полза на трета държава и в участие в престъпна организация.

Източници разкриха пред Ройтерс, че жената се казва Клеър З., на около 30 години. Разследващите подозират, че дейността ѝ е свързана с Китай.

Върховното главно командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) е алармирало белгийските разузнавателни служби, след като служители са забелязали поведение, породило безпокойство. Говорител на SHAPE каза по-рано, че няма индикации случаят да е засегнал оперативната готовност, командната структура или текущите мисии на Алианса, допълва агенцията.

Следете новините ни в :