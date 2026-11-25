Канадската стажантка в НАТО, която беше арестувана в Белгия по подозрение в шпионаж, ще бъде поставена под електронно наблюдение, докато чака началото на съдебния процес, предава Ройтерс думите на говорител на белгийската федерална прокуратура.
При ареста ѝ през юли белгийските прокурори съобщиха, че жената е работила във военната щабквартира на НАТО в град Монс. Арестуваната е канадска гражданка от китайски произход и е заподозряна в шпионаж в полза на трета държава и в участие в престъпна организация.
Източници разкриха пред Ройтерс, че жената се казва Клеър З., на около 30 години. Разследващите подозират, че дейността ѝ е свързана с Китай.
Върховното главно командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) е алармирало белгийските разузнавателни служби, след като служители са забелязали поведение, породило безпокойство. Говорител на SHAPE каза по-рано, че няма индикации случаят да е засегнал оперативната готовност, командната структура или текущите мисии на Алианса, допълва агенцията.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ЕК удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, заяви премиерът
Путин нареди дата центровете да се разположат във въгледобивни райони
Часове след отстраняването на Коцев възобновиха спорен строеж в кв. ''Чайка''
ЕК удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, заяви премиерът