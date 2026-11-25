Доминираният от опозицията парламент на Израел даде в сряда първоначално одобрение за независимо разследване на нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Това е разследване, на което премиерът Бенямин Нетаняху се противопоставя, съобщи Ройтерс.

Нетаняху остава на поста като служебен премиер, откакто коалицията му загуби парламентарното си мнозинство на изборите миналия месец.

Гласуването в сряда беше първото от четирите необходими за приемането на закон за създаване на държавна комисия, която да разследва пропуските на Израел в навечерието на най-смъртоносния ден в историята на страната, предава още агенцията.

Парламентът гласува и в подкрепа на законопроект, който би наложил ограничения за мандатите на министър-председателите и би им забранил да заемат поста, докато срещу тях има повдигнати наказателни обвинения. Тези мерки очевидно са насочени срещу Нетаняху, най-дълго управлявалия лидер на Израел, срещу когото се водят дела за корупция, които той отрича.

Коалицията на Нетаняху от крайнодесни и ултраортодоксални партии загуби парламентарното си мнозинство на изборите на 27 октомври. Нетаняху остана с едва 53 места в 120-местния Кнесет, въпреки че дясната му партия „Ликуд“ остава най-голямата политическа сила.

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