Депутатите спешно гласуваха Лукойл да продава активи само с решение на МС и ДАНС

"Лукойл" да може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет, приеха на първо четене членовете на енергийната и икономическата комисията в парламента.

Заседанието на комисиите се проведе извънредно днес (08.10), а промените в Закона за насърчаване на инвестициите бяха внесени вчера (07.10) от Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

Предвижда се разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД да стават само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет.

Ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

Същото се отнася и за разпореждане с недвижимо имущество на изброените компании.

В мотивите на законопроекта е записано, че през годините назад "Лукойл" ОАО е развила сериозна мрежа от икономически субекти на територията на България, които на практика имат структуроопределящо значение за пазара на нефт и продукти от нефтен произход. Докато България постигна пълна диверсификация на доставките на нефт с произход Руска Федерация, собствеността на рафинерията остава отворен риск за националната сигурност на Република България и изискват механизми за гарантиране на националния и съюзен интерес.

Вносителите посочват, че с предложените нови законови текстове ще се гарантира, че активите на "Лукойл" могат да бъдат продадени или отдадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да осигури непрекъсната работа на активите в обхвата на този проект.

"Двойният контрол чрез писмено становище на ДАНС и решене на Министерски съвет ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на "Лукойл" ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", се казва още в мотивите.

По време на заседанието на комисиите управляващи и опозиция се скараха заради спешността на внесените промени и бързото им разглеждане в комисии като опозицията се оплака, че не може да се чуят подробно всички мнения.

От "Продължаваме промяната-Демократична България" посочиха, че законопроектът е входиран вчера в 18.31 часа, а деловодството на парламента работи до 18.00 часа, а от "Възраждане" напуснаха залата, след като няколко пъти прекъсваха изказванията им.

След заседанието на комисиите съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира, че "Лукойл" вече има купувач.

"Разбираме го не през официално съобщение на „Лукойл“, а през вкарана извънредна поправка в законопроект половин час след работно време на деловодството на НС. Депутати на ДПС – Ново начало искат одобрението на покупката да минава през ДАНС, защото Пеевски го няма в сделката", каза той в кулоарите на парламента.

Според Мирчев явно това е връзката със статията на "Уолстрийт джърнъл", тъй като там също става дума за продажбата на "Лукойл".Той посочи, че очаква лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да напише опровержение до медията.

"Ако не го направи там, а не пред български псевдожурналист, ни очакват много големи проблеми по три линии. Едната е с ЕК, защото става дума за преминаване в чужди ръце на обекти от стратегическата инфраструктурата. Става дума за българското законодателство, защото български политик води преговори за изваждане на друг политик от "Магнитски", давайки като откуп наши обекти. Също и огромни проблеми с американската държава, защото е невъзможно български политик да води преговори за санкционния режим "Магнитски", без това да става по официален път", подчерта той.

По думите му се реагира остро, защото това не следва българския национален интерес. Мирчев е категоричен, че няма как "Лукойл" да бъде купена от руска фирма.