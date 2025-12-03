Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пресрещна председателя на "ДПС-Ново начало" пред кабинета му 222А заради реплика на Делян Пеевски, че Мирчев "се е навеждал" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ.

След изказването на Пеевски заедно с група депутати от ПП-ДБ Мирчев отиде до кабинета на Пеевски и поиска да говори с него. Отвори му Радослав Ревански - кмет на Белица от ДПС-НН.

Мирчев го обвини, че събира агитки, а Ревански даваше отпор и казваше, че Мирчев няма право да се държи хулигански. "Да излиза Пеевски! (...) Звъни му да идва, давай, като е най-смелият човек да идва!", заяви Мирчев. "Много смели сте станали вие! (...) Не ми говорете на "ти"!", учуди се Ревански.

Пеевски действително пристигна, обграден от НСО и свои хора от "ДПС-Ново начало", сред които и Йордан Цонев.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал?", попита Ивайло Мирчев.

"Нямам време да говоря с вас, с вас няма да говоря", каза Пеевски и бързо тръгна да се прибира в кабинета си, при което Мирчев опита да го спре.

Пеевски влезе в кабинета си, входът преграден от пазещите го служители на Националната служба за охрана (НСО) и ДПС-НН и отвътре започна да вика: "Не на омразата!". Инструктира Мирчев "да си взема медикаментите".

"Ела тука, бе! Хората казаха да изчезваш! Мафиот, няма да лъжеш, че съм се навеждал на боклуци като теб!", изкрещя му Мирчев. След като вратата се затвори в лицето му каза: "Мафия мръсна!".

"Защо го пазиш бе, защо пазиш този боклук? 100 000 души искат да го махат, ще ми казва, че съм се навеждал, на боклук като него никога няма да се наведа", обърна се Мирчев към охраняващ Пеевски мъж от НСО.