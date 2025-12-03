Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пресрещна председателя на "ДПС-Ново начало" пред кабинета му 222А заради реплика на Делян Пеевски, че Мирчев "се е навеждал" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ.
След изказването на Пеевски заедно с група депутати от ПП-ДБ Мирчев отиде до кабинета на Пеевски и поиска да говори с него. Отвори му Радослав Ревански - кмет на Белица от ДПС-НН.
Мирчев го обвини, че събира агитки, а Ревански даваше отпор и казваше, че Мирчев няма право да се държи хулигански. "Да излиза Пеевски! (...) Звъни му да идва, давай, като е най-смелият човек да идва!", заяви Мирчев. "Много смели сте станали вие! (...) Не ми говорете на "ти"!", учуди се Ревански.
Пеевски действително пристигна, обграден от НСО и свои хора от "ДПС-Ново начало", сред които и Йордан Цонев.
"Защо лъжеш, че съм се навеждал?", попита Ивайло Мирчев.
"Нямам време да говоря с вас, с вас няма да говоря", каза Пеевски и бързо тръгна да се прибира в кабинета си, при което Мирчев опита да го спре.
Пеевски влезе в кабинета си, входът преграден от пазещите го служители на Националната служба за охрана (НСО) и ДПС-НН и отвътре започна да вика: "Не на омразата!". Инструктира Мирчев "да си взема медикаментите".
"Ела тука, бе! Хората казаха да изчезваш! Мафиот, няма да лъжеш, че съм се навеждал на боклуци като теб!", изкрещя му Мирчев. След като вратата се затвори в лицето му каза: "Мафия мръсна!".
"Защо го пазиш бе, защо пазиш този боклук? 100 000 души искат да го махат, ще ми казва, че съм се навеждал, на боклук като него никога няма да се наведа", обърна се Мирчев към охраняващ Пеевски мъж от НСО.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
3980
14
03.12 2025 в 21:34
- Мирчев, къде отиваме?
- На прасе, Деляне.
- Ами ако прасето избяга?
- Ще те избягам аз тебе!
1520
13
03.12 2025 в 18:05
510
12
03.12 2025 в 16:28
Където са го изпратили гавазина, там е отишъл. Когото са му казали да охранява - това и прави.
хахахаха
Да видя предложението за наказания в НСО поради някакви причини. Съдебно разпореждане против незаконно изразходване на публични финанси?
Няма? По-лесно е някакъв Свирчев да прави евтино театро за пред мисирките с камерите а?
По-лесно им е на питеците да се плюнчат пост фактум нещо а? Нищо ново. Предизборен театър. Дай им да се правят на поборници срещу несправедливости и да помпат пилешки мускулчета пред мисирките.
900
11
03.12 2025 в 15:04
хахахаха
Ами НЕ, не му е това работата. Прочети закона за НСО. НАродните представители не са сред кръга от лицата, които имат право на лична охрана. Свинята има, защото е над закона! Дано успеем да го изхвърлим от политиката
-7500
10
03.12 2025 в 13:23
2970
9
03.12 2025 в 13:01
Точно! Не трябва да се пада на нивото на тия. С прасе не трябва да се боричкаш - и двамата ще се омажете с кал и л@@на, ама на него хем ще му хареса, хем ще му отива.
6800
8
03.12 2025 в 12:50
Запазете самообладание, говорете културно и спокойно. По това се различава възпитания човек от простака.
15
7
03.12 2025 в 12:46
510
6
03.12 2025 в 12:37
Ще се помъча на налучквам ... Може би защото това му е работата на гавазина?
хахахаха
-7500
5
03.12 2025 в 12:08
