Скандал в НС: Мирчев пресрещна Пеевски пред кабинета му, а той се скри зад НСО, викайки: "Не на омразата!'' (видео)

Ружа Райчева 03 декември 2025 в 10:45 12173 14
Мирчев пресреща Пеевски пред кабинета му в НС

Снимка Продължаваме промяната/Фейсбук
Мирчев пресреща Пеевски пред кабинета му

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пресрещна председателя на "ДПС-Ново начало" пред кабинета му 222А заради реплика на Делян Пеевски, че Мирчев "се е навеждал" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ. 

След изказването на Пеевски заедно с група депутати от ПП-ДБ Мирчев отиде до кабинета на Пеевски и поиска да говори с него. Отвори му Радослав Ревански - кмет на Белица от ДПС-НН.

Мирчев го обвини, че събира агитки, а Ревански даваше отпор и казваше, че Мирчев няма право да се държи хулигански. "Да излиза Пеевски! (...) Звъни му да идва, давай, като е най-смелият човек да идва!", заяви Мирчев. "Много смели сте станали вие! (...) Не ми говорете на "ти"!", учуди се Ревански.

Пеевски действително пристигна, обграден от НСО и свои хора от "ДПС-Ново начало", сред които и Йордан Цонев. 

"Защо лъжеш, че съм се навеждал?", попита Ивайло Мирчев.

"Нямам време да говоря с вас, с вас няма да говоря", каза Пеевски и бързо тръгна да се прибира в кабинета си, при което Мирчев опита да го спре.

Пеевски влезе в кабинета си, входът преграден от пазещите го служители на Националната служба за охрана (НСО) и ДПС-НН и отвътре започна да вика: "Не на омразата!". Инструктира Мирчев "да си взема медикаментите".

"Ела тука, бе! Хората казаха да изчезваш! Мафиот, няма да лъжеш, че съм се навеждал на боклуци като теб!", изкрещя му Мирчев. След като вратата се затвори в лицето му каза: "Мафия мръсна!".

"Защо го пазиш бе, защо пазиш този боклук? 100 000 души искат да го махат, ще ми казва, че съм се навеждал, на боклук като него никога няма да се наведа", обърна се Мирчев към охраняващ Пеевски мъж от НСО.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    3980

    14

    Niko Kolev

    03.12 2025 в 21:34

    -0
    +5
    От вицовете за Мечо Пух:

    - Мирчев, къде отиваме?
    - На прасе, Деляне.
    - Ами ако прасето избяга?
    - Ще те избягам аз тебе!

    1520

    13

    nms

    03.12 2025 в 18:05

    -0
    +0
    Не знам на какво се радват някои хора, Мирчев си изтърва сериозно нервите и това не е за пръв път. Виж ако Шиши/Боко тича по коридорите и крещи значи добре са се справили.

    510

    12

    sandman

    03.12 2025 в 16:28

    -2
    +0
    Някакви неориентирани/безмозъчни мъпети пак са започнали да се плюнчат.
    Където са го изпратили гавазина, там е отишъл. Когото са му казали да охранява - това и прави.
    хахахаха
    Да видя предложението за наказания в НСО поради някакви причини. Съдебно разпореждане против незаконно изразходване на публични финанси?
    Няма? По-лесно е някакъв Свирчев да прави евтино театро за пред мисирките с камерите а?

    По-лесно им е на питеците да се плюнчат пост фактум нещо а? Нищо ново. Предизборен театър. Дай им да се правят на поборници срещу несправедливости и да помпат пилешки мускулчета пред мисирките.

    900

    11

    Dark Knight

    03.12 2025 в 15:04

    -1
    +7
    Отговор на Пясъчния: Ще се помъча на налучквам ... Може би защото това му е работата на гавазина?
    хахахаха

    Ами НЕ, не му е това работата. Прочети закона за НСО. НАродните представители не са сред кръга от лицата, които имат право на лична охрана. Свинята има, защото е над закона! Дано успеем да го изхвърлим от политиката

    -7500

    10

    Gunteer

    03.12 2025 в 13:23

    -1
    +0
    Не съм съгласен. С изключение на това, че им говори на ти, нямам забележки.

    2970

    9

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 13:01

    -1
    +4
    Smoker,

    Точно! Не трябва да се пада на нивото на тия. С прасе не трябва да се боричкаш - и двамата ще се омажете с кал и л@@на, ама на него хем ще му хареса, хем ще му отива.

    6800

    8

    Smoker

    03.12 2025 в 12:50

    -1
    +6
    Мне, Мирчев не му падай на нивото, това е голяма грешка.
    Запазете самообладание, говорете културно и спокойно. По това се различава възпитания човек от простака.

    15

    7

    jdravun

    03.12 2025 в 12:46

    -6
    +11
    Ама и Мирчев стана- заслужил артист. Що не направи тая сценка преди седмица.

    510

    6

    sandman

    03.12 2025 в 12:37

    -2
    +11
    "Защо го пазиш бе, защо пазиш този боклук?"

    Ще се помъча на налучквам ... Може би защото това му е работата на гавазина?
    хахахаха

    -7500

    5

    Gunteer

    03.12 2025 в 12:08

    -3
    +3
    Тоя път са много изненадан. Не знаех, че Мирчев е способен на това.
     