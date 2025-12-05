Бурята ''Байрон'' заля пътища и къщи в Гърция, училища са затворени

Силни дъждове, причинени от бурята ''Байрон'', заляха Гърция през последните часове. В Атина ситуацията е най-тежка, след като интензивните валежи в четвъртък вечерта доведоха до наводнения в много квартали, предаде БТА.

Съобщава се за сериозни проблеми в редица региони на столичната област Атика, сред които Мегара, Неа Перамос и Мандра, където има наводнени пътища и паднали дървета.

Заради проливните дъждове от бурята 'Байрон', всички училища и детски градини в Атина днес са затворени. Учебните занятия са преустановени и в редица райони на Тесалия, Додеканезите, Пелопонес и Централна Гърция.

Метеорологичните данни показват над 200 мм валежи в Атика, което е основната причина за наводненията. На Пелопонес пожарната е провела три спасителни операции, тъй като речните води са покачили нивото си внезапно и са застрашили места за настаняване.

Река край Финикунда на Пелопонес е преляла, застрашавайки няколко души. Пожарната служба е спасила двама германски туристи от залята каравана и двама унгарски граждани от наводнена къща. В района кметът също е бил принуден да изостави автомобила си и да бъде спасен.

Затворила е и националната магистрала по маршрута за Коринт без предупреждение рано сутринта на пунктовете за пътни такси в Елевсина. Това е довело до блокиране на десетки шофьори и образуване на опашки.

Цикладските острови в Егейско море са обхванати, наред с дъжда, и от интензивна гръмотевична дейност. Пътната полиция съобщи за редица затворени пътища в Атика.

Днес валежите се изместват. Най-високи количества се очакват в в Пиерия, Иматия, Халкидики, Тесалия, Спорадските острови, Източно Егейско море и Додеканезите.