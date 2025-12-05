Благомир Коцев обжалва гаранцията от 200 000 лв.

Благомир Коцев

Благомир Коцев след напускане на ареста.

Кметът на Варна Благомир Коцев, който престоя близо 5 месеца в ареста, е обжалвал гаранцията от 200 000 лв. Именно срещу нея Окръжният съд във Варна го пусна от ареста, а сумата бе събрана светкавично от поддръжниците му.

Това съобщиха от съда с уточнението, че адвокатът на Коцев обжалва не само размера на гаранцията, но настоява Коцев да получи най-леката мярка "подписка".

Държавното обвинение вече не настоява за задържането на Коцев под стража, след като не внесе протест срещу определението от 27 ноември, с което кметът бе освободен. От съда поясниха, че жалбата срещу гаранцията е постъпила часове преди тя да влезе в сила.

Благомир Коцев е подсъдим за престъпен сговор, подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Прокуратурата смяташе, че участие има и неизвестен досега депутат от 51-ото Народно събрание. Именно неговото присъствие бе причината делото да се гледа в София. ВКС обаче постанови да бъде гледано във Варна, тъй като и предполагаемите извършители, и свидетелите са от морския град.

Защитата на варненския кмет шест пъти безуспешно се опитваше да постигне по-лека мярка за неотклонение. Това стана на седмия път именно от съда в морската столица

    Джендо Джедев

    05.12 2025 в 11:52

    Сега да не излезе някой фотошоп и на това кученце пред една купчина пачки? Шиши е майстор на тия работи, а има и полезни идиоти, които му се връзват.
     
