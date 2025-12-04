ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник

Кристина Минчева 04 декември 2025 в 15:04 1207 3
Даниел Митов и Любен Дилов

Снимка Скрийншот
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и Любен Дилов от ГЕРБ

Парламентарната група на ГЕРБ изпрати с аплодисменти министъра на вътрешните работи Даниел Митов, който беше на изслушване в парламента заради действията на полицията по време на многохилядния протест в понеделник (01.12). Любен Дилов го сравни със Стефан Стамболов и му каза, че е дал сериозна заявка да стане държавник.

В края на дебатите и отношенията на парламентарните групи депутатът от ГЕРБ Любен Дилов поиска процедура, с която поздрави вътрешния министър за рождения му ден.

"Сигурен съм, че това е един рожден ден, който ще запомните до края на живота си. Искам да ви кажа няколко човешки думи. Скъпи Дани, политиката е кална баня. Вие давате сериозна заявка да станете държавник. В тази държава има много политици, но има много малко държавници. А държавниците в България са хулени, поругани и нямат добра съдба. Например Стефан Стамболов, за когото се говорели неверни неща, включително, че е изнасилил 77 девици. Искам да Ви кажа да не губите кураж, да следвате сърцето Ви и всичко ще се нареди", обърна се Дилов към Митов. 

След изказването му депутатите на първата политическа сила аплодираха министъра, а той се поклони. 

Изслушването на Митов беше поискано от "Продължаваме промяната-Демократична България". Той ги обвини за ескалацията на напрежението в понеделник вечерта и посочи, че шествието след протеста на площада не е било съгласувано, а организаторите са били предупредени, че ако протестът се насочи към централите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", са възможни ескалации.

С последните си думи Митов обвини опозицията и в това, че е подлъгала младите да протестират.  

Изслушването продължи около шест часа. То премина в размяна на взаимни обвинения, обиди и наложени наказания от страна на председателката на парламента Рая Назарян.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17969

    3

    Nick F

    04.12 2025 в 16:05

    -0
    +0
    Това безочие само ще изкара още хора по площадите.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 15:29

    -0
    +2
    Хахахаха, 50-ина павиани им направиха клуба на паздер докато ченгетата дремеха, ама полЮцията се била справила добре, а Митов бил държавник. Това ОПГ си живее в някаква паралелна реалност.

    2900

    1

    Юда

    04.12 2025 в 15:09

    -0
    +14
    Партията на миризливите цървули топло приема един от свойте...
     
    X

    ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ: Тръмп и митата: Как промениха световната икономика? (епизод 3)