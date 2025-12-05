Трети ден продължават блокадите по българо-гръцката заради протеста на гръцките земеделци

Вече трети пореден ден продължават протестите на гръцките земеделци. Блокадите на българо-гръцката граница "Кулата-Промахон" остават, като на "Промахон" има над 100 трактора и друга техника.

Засега на границата ситуацията е спокойна, като трафикът за леки и тежкотоварни автомобили е напълно нормализиран. Това се дължи на факта, че гръцките протестиращи фермери са оставили непрекъснат прозорец за преминаване от 16:00 часа вчера.

През вчерашния ден те ту блокираха движението, ту пропускаха част от чакащите от двете страни на границата.

Въпреки това, днес предстоят нови блокади. Граничния пункт ще остане отворен до 10:00 часа. Тракторите и тежката техника на фермерите са разположени на ГКПП Промахон и са в готовност да затворят границата.

Вчера опашките от камиони при Кулата достигнаха 15 километра. Освен това, около обяд протестиращите блокираха за няколко часа и алтернативния граничен пункт "Илинден-Ексохи".

За поредна година те блокират граничния пункт "Кулата - Промахон". Земеделското недоволство е предизвикано от неизплатени субсидии.

В близките дни се очаква резултат от диалога между фермерите и гръцкото правителство, който трябва да покаже дали ще бъде намерено трайно решение. Към момента, преминаването през граничните пунктове „Кулата” и „Илинден – Екзохи” е свободно.