Кметът на Враца ще съди протестиращи. Викали 'Оставка' пред дома му

Сигнал в прокуратурата за издевателство над семейството му ще подаде днес кметът на Враца Калин Каменов от ГЕРБ. Това написа той късно снощи в профила си във Фейсбук след протеста на съгражданите си, зад който прозираше "Възраждане".
"Няма да позволя никой да тормози семейството ми! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно", разгневи се кметът в мрежата и допълни, че ще заведе дело.
В обръщението си Калин Каменов посочва, че в момента не е в града и ще се прибере този следобед.
"Ако имате проблем с мен, че си давам здравето, енергията и цялото внимание за развитието на Враца, то заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата. Това постигна протестът във Враца. Жалко, че сред протестиращите е имало и нормални хора, които не са направили нищо...", посочва още Каменов.
На снощния протест хората скандираха: "Оставка", "Мафия" и "Българи юнаци. Около час след началото организаторите обявиха край на протеста, но група граждани се отправиха към кооперацията на кмета, където освиркаха и охраняващите ги полицаи.
05.12 2025 в 12:47
05.12 2025 в 10:05
