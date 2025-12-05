Кметът на Враца ще съди протестиращи. Викали 'Оставка' пред дома му

Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно, разгневи се Калин Каменов

OFFNews 05 декември 2025 в 09:35 6668 2
Калин Каменов

Снимка Фейсбук
Калин Каменов

Сигнал в прокуратурата за издевателство над семейството му ще подаде днес кметът на Враца Калин Каменов от ГЕРБ. Това написа той късно снощи в профила си във Фейсбук след протеста на съгражданите си, зад който прозираше "Възраждане".

"Няма да позволя никой да тормози семейството ми! Тези, които си мислят, че ще изливат злобата и простотията си върху децата ми, са се объркали сериозно", разгневи се кметът в мрежата и допълни, че ще заведе дело.

В обръщението си Калин Каменов посочва, че в момента не е в града и ще се прибере този следобед.

"Ако имате проблем с мен, че си давам здравето, енергията и цялото внимание за развитието на Враца, то заповядайте по всяко време. Ще ви очаквам, особено онези, които са обиждали жена ми и децата. Това постигна протестът във Враца. Жалко, че сред протестиращите е имало и нормални хора, които не са направили нищо...", посочва още Каменов.

На снощния протест хората скандираха: "Оставка", "Мафия" и "Българи юнаци. Около час след началото организаторите обявиха край на протеста, но група граждани се отправиха към кооперацията на кмета, където освиркаха и охраняващите ги полицаи.

    47

    2

    Октим

    05.12 2025 в 12:47

    -0
    +0
    Този наистина е за оставка щом обръща внимание на отпадъчни какавиди от сорта на изрожденци или безличия!

    3450

    1

    pr07ecH70r

    05.12 2025 в 10:05

    -11
    +4
    Уйчо, ще съди на мама си половите органи!
     
