Украинският депутат Анна Скорохд е заподозряна в искане на подкуп от $250 000. Претърсиха дома й

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) заедно със Службата за сигурност на Украйна разкриха престъпна група. В делото фигурира и депутат, която е ръководела групата.

"Разследването продължава. Подробности – по-късно", обявиха лаконично от НАБУ, цитирано от УНИАН.

"Украинская правда" написа, че става дума за депутата от опозиционната партия "За бъдещето" Анна Скороход. Медията се позовава на собствени източници в правоохранителните структури. Според тях домът на Скороход е претърсен, а тя е подозирана в получаване на солиден подкуп. Документирано е, че парламентаристката заедно със съучастниците си е поискала от предприемач 250 000 долара.

Самата Скороход потвърди за претърсването във Фейсбук, но определи действията като натиск върху опозицията.

"Нямам какво да крия, дейността ми е прозрачна. Всъщност, времето и контекстът на тези събития навеждат на еднозначни изводи: виждам в това пряк натиск върху опозицията и опит да се блокира политическата ми дейност заради принципната ми позиция", отбеляза тя.

Анна Скороход е избрана за депутат през 2019 г. от 93-ти избирателен район (Киевска област). След влизането си в парламента се присъединява към фракцията "Слуга на народа" и работи в комисията по енергетика и жилищно-комунално стопанство. Но същата година бе изключена от партията, след като заяви, че е обект на политическо преследване заради гласуването си против законопроекти, подкрепяни от фракцията.

В момента тя принадлежи към групата "За бъдещето" във Върховната рада.

В медиите се появиха съобщения за нейното финансово състояние – апартамент, няколко автомобила, инвестиции в бизнес. При това източници отбелязват, че бившият й съпруг (руснак по произход) в момента активно печели от договори за палаткови укрития и има връзки със строителни компании.

Напоследък Скороход се изявява публично с критики към действията на властта, армията и системата – позициите й предизвикват спорове и често стават повод за скандали.

С какво е известна Анна Скороход