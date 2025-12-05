Украинският депутат Анна Скорохд е заподозряна в искане на подкуп от $250 000. Претърсиха дома й

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) заедно със Службата за сигурност на Украйна разкриха престъпна група. В делото фигурира и депутат, която е ръководела групата.
"Разследването продължава. Подробности – по-късно", обявиха лаконично от НАБУ, цитирано от УНИАН.
"Украинская правда" написа, че става дума за депутата от опозиционната партия "За бъдещето" Анна Скороход. Медията се позовава на собствени източници в правоохранителните структури. Според тях домът на Скороход е претърсен, а тя е подозирана в получаване на солиден подкуп. Документирано е, че парламентаристката заедно със съучастниците си е поискала от предприемач 250 000 долара.
Самата Скороход потвърди за претърсването във Фейсбук, но определи действията като натиск върху опозицията.
"Нямам какво да крия, дейността ми е прозрачна. Всъщност, времето и контекстът на тези събития навеждат на еднозначни изводи: виждам в това пряк натиск върху опозицията и опит да се блокира политическата ми дейност заради принципната ми позиция", отбеляза тя.
Анна Скороход е избрана за депутат през 2019 г. от 93-ти избирателен район (Киевска област). След влизането си в парламента се присъединява към фракцията "Слуга на народа" и работи в комисията по енергетика и жилищно-комунално стопанство. Но същата година бе изключена от партията, след като заяви, че е обект на политическо преследване заради гласуването си против законопроекти, подкрепяни от фракцията.
В момента тя принадлежи към групата "За бъдещето" във Върховната рада.
В медиите се появиха съобщения за нейното финансово състояние – апартамент, няколко автомобила, инвестиции в бизнес. При това източници отбелязват, че бившият й съпруг (руснак по произход) в момента активно печели от договори за палаткови укрития и има връзки със строителни компании.
Напоследък Скороход се изявява публично с критики към действията на властта, армията и системата – позициите й предизвикват спорове и често стават повод за скандали.
С какво е известна Анна Скороход
- На 14 ноември 2019 г. като депутат на "Слуга на народа" Скороход обвини властта за задържането на съпруга си Алексей Алякин заради гласуването й срещу позиция на партията за пазара на земя на първо четене;
- Ръководителят на фракцията Давид Арахамия обвини Скороход в подкупност. Освен това той посочи, че Скороход защитава лобистки интереси на "конкретни олигархични групи". И заплаши, че ще инициира изключването й.
- Скороход контрира, че депутатите получават по 5000 долара в пликове. Тогава партията "Слуга на народа" реши да я изключи от редиците си. И Скороход се преориентира към опозиционната "За бъдещето", свързана с олигарха Игор Коломойски.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
510
1
05.12 2025 в 12:17
Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин
Внасят бюджет 2026 отново в понеделник
Захарова плаши ЕС, замразените руски милиарди са близо до Украйна
'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести
В проектобюджета влизат 60 млн. евро за купуване на лизинг на хеликоптери за пожари