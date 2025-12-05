Омбудсманът сезира БНБ за проблеми с достъпа до стартовите комплекти с евромонети

OFFNews 05 декември 2025 в 11:04 1042 0
Омбудсманът Велислава Делчева

Снимка Пресцентър на омбудсмана
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до подуправителя на Българската народна банка Радослав Миленков по повод жалби на граждани относно начина, по който търговски банки продават стартовите комплекти с евромонети.

До обществения защитник са подадени сигнали, че в клонове на Банка ДСК и ОББ липсва публично достъпна информация за условията за продажба, предлагат се комплекти само на клиенти на банката, транзакциите се извършват единствено безкасово и не се позволява покупка чрез упълномощено лице – затруднение особено за възрастни и трудноподвижни хора.

Жалбите се потвърждават и от репортерска проверка на БТА от 1 декември 2025 г., според която банки – ДСК, ОББ и Пощенска банка продават стартови комплекти само на свои клиенти. Установени са и случаи на липса или ограничена наличност в клонове на ЦКБ, ОББ, Инвестбанк, ПИБ и Fibank.

В писмото си омбудсманът подчертава, че подобни практики противоречат на Наредба № 46 на БНБ от 31 юли 2025 г. и на Указанията към нея, които изискват свободна продажба на стартови комплекти на физически лица след установяване самоличността им. Освен това подзаконовият нормативен акт регламентира възможност за заплащане както безкасово, така и в брой, както и продажба, започваща от 1 декември 2025 г., без ограничение само за клиенти на съответната банка.

„От анализа се налага извод, че банките не следва да прилагат ограничения при продажбата на стартови пакети с евромонети – само на свои клиенти и само безналично“, посочва Делчева. 

Омбудсманът се обръща към БНБ с предложение надзорната институция да предостави становище за готовността на банките и „Български пощи“ да осигурят равен достъп на гражданите до стартовите комплекти и при необходимост да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.

В позицията си Делчева припомня и Препоръката на Европейската комисия от 10 януари 2008 г., според която гражданите трябва да имат възможност да закупят поне един комплект с евромонети през седмиците преди смяната на валутата, за да бъде осигурено плавно и справедливо преминаване към еврото.

