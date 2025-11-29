Кой ли е мършляк? Байрам Байрам е уреден с апартамент за социално слаби в Кърджали (видео)

OFFNews 29 ноември 2025 в 13:21 3090 2
Байрам Байрам

Снимка bTV
Байрам Байрам през 2018 г.

През 2018 г. Байрам Байрам е уреден с евтин общински апартамент в Кърджали като "социално слаб" общински съветник, показва разследване на bTV.

Тогава ред за общински апартаменти чакат около 400 социално слаби. Вместо тях обаче в жилищата влизат общински съветници. За апартамент от 90 квадратни метра семейството на Байрам Байрам плаща наем от 70 лева на месец. Пред bTV той заявява, че за него е морално да живее там. Иска и да купи имота, чийто наемател официално се води съпругата му.

Днес Байрам Байрам е депутат от ДПС - Ново начало. А в сряда вечерта входовете на Народното събрание бяха блокирани от хиляди демонстранти. Протестиращите не искаха депутатите от ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН да напуснат сградата, след като скандалният проект за Бюждет 2026 мина в бюджетната комисия на НС. 

Докато парламентарен сътрудник на "Продължаваме промяната" снима в НС, за да видят демонстрантите какво се случва в кулоарите, Байрам Байрам избухва и обижда: Абе, я бягай оттук, бе, мършляк такъв. Ти си пълен мършляк! Изчезвай!

    Constanza

    29.11 2025 в 15:09

    Какъв гнусен човек.

    Незначителен червей

    29.11 2025 в 14:46

    Гадината Доган е въвел тая порочна мърша в политиката , това сега е само инерцията или ехото. Докато комунистите и тяхните наследници управляват няма управия. Но 98 процента от населението си искат тодор живков. Така че, весела коледа!!!!
     
