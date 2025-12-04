В Тристранката ще се разберат за бюджета, но това не означава консенсус с улицата, според Петър Ганев

Тристранката ще намери съгласие за бюджета, но най-големият проблем е, че не тристранката е протестиращ. Консенсус в рамките на тристранката не означава консенсус между правителство и протестиращи. Това е големият въпрос - когато бюджетът стигне първо, второ четене, дали на площада няма да има пак толкова хора, които да са обградили бюджетната комисия.

Това заяви Петър Ганев - старши икономист в Института за пазарна икономика, по БНР

По думите му в тристранката не се говори толкова за политики, колкото да се намери баланс:

"Търсенето на баланс тръгна в посока - няма как сега да правим реформи, дайте да отрежем от там, където има най-малко натиск в рамките на тристранката. И най-малкият натиск винаги е в капиталовата програма - то и без това е малко като черна кутия, в която само правителството знае какво реално може да започне на момента да се инвестира. Оттам винаги може да се ореже. Това вероятно ще се случи и в края на тази година, за да се вържат финансите. Очевидно първата жертва на новия бюджет, който предстои, ще бъдат инвестициите. Следващият казус, след като технически вържем бюджета с инвестициите и тяхното съкращаване, ще бъде, че още следващата година, ако нямаме истински мерки в разходната част, темата за вдигането на данъци отново ще е актуална. Надявам се тази обществена енергия да остане и при всяко едно предложение в бъдеще за вдигане на осигуровките, хората да са готови да реагират срещу всяко такова предложение за вдигане на основни данъци".

В предаването "Преди всички" Ганев подчерта, че удължаването на бюджета вече е станало правило. Това се случи през 2022, 2023 и 2025 година, напомни той. Според него новата ситуация с еврозоната не променя нещата:

"Няма как да стане объркване от това, че има превалутиране. Казусът е, че създаваме несигурност в икономиката, в политиката".

Ако влезем с удължителен закон, би трябвало да имаме запазване на текущата ситуация, коментира икономистът.

Ако се стигне до удължителен закон, в някои от неговите членове освен да се каже, че се удължават параметрите, се правят и някои промени, посочи Петър Ганев и каза, че има бюджетна политика и през удължителен закон. По думите му той може да бъде приет в рамките на няколко дни.

"Ако стигнем до този сценарий, там също трябва да се потърсят защитни механизми - лимити на това, което държавата може да харчи в рамките на удължителен закон", предупреди той.