Започнаха саботажи с боклука и в Изгрев (снимки, видео)

OFFNews 05 декември 2025 в 13:02 2554 2
Умишлено разсипания боклук в Изгрев.

Снимка Делян Георгиев/ ФБ

Кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев и общинският съветник Симеон Ставрев (ДБ) сигнализират за умишлена акция срещу чистотата на района. Сигналите са за бусове и леки коли, които транспортират отпадъци и ги изхвърлят в "Изгрев", за да предизвикат криза и негативно отношение към местната администрация.

Ставрев сподели във фейсбук публикация как плевенски автомобил с няколко души е бил забелязан пред контейнерите, докато мъжe и жени са разкъсвали чували и са разпилявали отпадъци по пътното платно. След намесата на свидетелите групата е избягала.

Кметът на столичния район "Изгрев", Делян Георгиев, пък съобщи, че през последните дни са засечени бусове, камиони и леки автомобили, които умишлено транспортират отпадъци от други места.  Координирано и нарочно са се разкъсвали и разпилявали пликове с отпадък, коментира още той. 

По думи на Георгиев, тези превозни средства изсипват боклука в и около съдовете за смет в квартала. Според него действията вероятно целят да създадат напрежение и впечатление за криза в чистотата на района.

„Някой иска да е така, да има криза и негативни настроения… Или просто сме си такива – разединени и незагрижени,“ коментира Георгиев.

https://www.facebook.com/groups/669405030304742/permalink/1985439535367945/

Въпреки това той увери, че администрацията ще продължи да реагира на сигналите и да поддържа района в чисто състояние.

От районната администрация призовават гражданите да подават информация, снимки и видеоматериали при забелязани нередности. 

От 1 декември Столична община въведе временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ , които са в Зона 3. Причината е изтичането на договора на Зона 3 с „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. 

Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, както и в “Люлин” и “Красно село”. 

    2970

    2

    Джендо Джедев

    05.12 2025 в 14:45

    -0
    +0
    craghack,

    Абе така е, ама не идват с коли и бусове до кофите. Кой знае от къде.

    1953

    1

    craghack

    05.12 2025 в 14:23

    -10
    +0
    Хубаво е районните кметове да се успокоят и да започнат да си гледат работата, вместо да се изказват неподготвени. Хората изхвърлят такива вещи непрекъснато. На всеки 3-4 дена до кофите се появява я стар матрак, някой ненужен стол, хладилник или телевизор. Преди минаваше едно бусче и ги събираше тези неща, но от два месеца висят със седмици около кофите. Става адска гняс. За несъбраните есенни листа, които вече се превърнаха в кал няма да говорим.
     
