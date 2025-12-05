Започнаха саботажи с боклука и в Изгрев (снимки, видео)

Кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев и общинският съветник Симеон Ставрев (ДБ) сигнализират за умишлена акция срещу чистотата на района. Сигналите са за бусове и леки коли, които транспортират отпадъци и ги изхвърлят в "Изгрев", за да предизвикат криза и негативно отношение към местната администрация.
Ставрев сподели във фейсбук публикация как плевенски автомобил с няколко души е бил забелязан пред контейнерите, докато мъжe и жени са разкъсвали чували и са разпилявали отпадъци по пътното платно. След намесата на свидетелите групата е избягала.
Кметът на столичния район "Изгрев", Делян Георгиев, пък съобщи, че през последните дни са засечени бусове, камиони и леки автомобили, които умишлено транспортират отпадъци от други места. Координирано и нарочно са се разкъсвали и разпилявали пликове с отпадък, коментира още той.
По думи на Георгиев, тези превозни средства изсипват боклука в и около съдовете за смет в квартала. Според него действията вероятно целят да създадат напрежение и впечатление за криза в чистотата на района.
„Някой иска да е така, да има криза и негативни настроения… Или просто сме си такива – разединени и незагрижени,“ коментира Георгиев.
Въпреки това той увери, че администрацията ще продължи да реагира на сигналите и да поддържа района в чисто състояние.
От районната администрация призовават гражданите да подават информация, снимки и видеоматериали при забелязани нередности.
От 1 декември Столична община въведе временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ , които са в Зона 3. Причината е изтичането на договора на Зона 3 с „Грийн Партнърс“ и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.
Към момента кризисна организация по сметопочистването е въведена в столичните райони “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, както и в “Люлин” и “Красно село”.
