Българите искат по-активен живот, но не се движат достатъчно

Българите демонстрират стремеж към по-здравословен живот, но реалността показва, че активността им остава по-ниска от препоръчителното. Това разкрива онлайн анкета на Huawei, проведена в рамките на инициативата „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“. На зададените в рамките на кампанията 17 въпроса са отговорили 752 души, а данните очертават отчетлив контраст между намерения и ежедневни навици. Почти 60% (58,6%) от анкетираните вярват, че се хранят здравословно, но 44,4% правят под 10 000 крачки на ден, а повече от половината не спортуват редовно.

Анкетата е проведена между 3 и 23 ноември 2025 г. на официалната Facebook страница на Huawei България и показва, че въпреки високата информираност за значението на физическата активност, реалното ежедневие на повечето отговарящи на въпросите остава по-скоро заседнало. Това важи и за контрола върху храненето. 59% от участниците не знаят приблизително колко калории приемат дневно, което допълнително усложнява изграждането на устойчиви здравословни навици.

Темата за теглото продължава да бъде чувствителна за българите. Макар 67,1% от участниците да не са с наднормено тегло към момента, 52,3% споделят, че са били в такова състояние в миналото. Убедителните 85,8% смятат, че наднорменото тегло води до здравословни проблеми, а 92,8% са категорични, че то влияе негативно и върху психичното им здраве.

Здравето обаче се свързва не само с килограмите, но и със самочувствието. Като 94,3% от участвалите потвърждават, че външният вид оказва пряко влияние върху емоционалното им състояние. В същото време 56,8% определят ежедневното си настроение като „неутрално“. Това подчертава важността на подхода към емоционално благополучие (Emotional Wellbeing), който все по-често е ключов аспект от здравословния начин на живот и който се измерва от моделите смартчасовници на Huawei, обявени през 2025 г. Сред тях са именно сериите Huawei Watch 5, Huawei Fit 4 и Huawei Watch GT 6. Този факт е известен на едва 40% от отговорилите през официалната Facebook страница на марката.

Кампанията показва, че българските потребители активно използват технологии, за да следят здравните си показатели. 78,6% следят пулса си, 61,3% следят съня си, а 59,2% проследяват дневните калории чрез смарт устройство. Впечатляващо е, че 87% от отговорилите биха предпочели тренировъчен гласов асистент на български език. Huawei вече отговаря на тази ясно очертана потребност с новата серия HUAWEI Watch GT 6.

Новите смартчасовници остават верни на традициите на GT серията, която комбинира премиум модно излъчване и висока функционалност. HUAWEI Watch GT 6 Series предлагат впечатляващ до 21 дни живот на батерията, изключително прецизно GPS позициониране и широк набор от здравни и спортни функции, включително Emotional Wellbeing, който подпомага потребителя да разпознава, проследява и управлява своето емоционално състояние през деня. С добавянето на тренировъчен гласов асистент на български език серията улеснява още повече изграждането на устойчиви навици – тема, която се очертава като ключова според изводите от анкетата.

Инициативата „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“ цели именно да предложи работещ модел за промяна чрез малки, ежедневни стъпки. Научно е доказано, че 21 дни са достатъчни за създаване на нов навик, а интегрирането на стратегии за движение, следене на показатели и подкрепящи технологии превръща процеса в по-достъпен и мотивиращ. Резултатите от кампанията на Huawei показват, че българите разполагат с желание и мотивация. За сметка на това обаче имат нужда от повече последователност, подкрепа и информираност. Именно тук технологиите, подкрепата от общността и подобни инициативи могат да помогнат хората да превърнат мотивацията си в реални действия.

Смартчасовниците на Huawei са съвместими с Android и iOS смартфони, така че дори да ползвате друга марка телефон, можете да зарадвате себе си или своите близки за предстоящите празници с нов смартчасовник, който да даде началото на позитивна промяна за физическото и психичното им здраве. Повечето актуални часовници на Huawei, включително новата серия HUAWEI Watch GT 6, HUAWEI Watch Ultimate 2 и HUAWEI Watch D2, който измерва амбулаторно кръвно налягане на китката, в момента се предлагат с отстъпки в официалната партньорска мрежа на марката. Цените, отстъпките и наличностите могат да варират според търговеца.

За анкетата

Цитираните данни са събрани и обработени от категорията „Анкета“ в рамките на инициативата „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“, проведена между 3 и 23 ноември 2025 г. на официалната Facebook страница на Huawei България. Участието беше отворено за всички потребители в страната и не беше обвързано с покупка на продукт. В анкетата взеха участие 752 души.