Митов обвини организаторите на протеста за вандалските прояви (обновена)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов обвини организаторите на многохилядния протест в понеделник (01.12). "Продължаваме промяната - Демократична България" за ескалацията на напрежението. Той посочи, че шествието след протеста на площада не е било съгласувано, а организаторите са били предупредени, че ако протестът се насочи към централите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", са възможни ескалации.

Изслушването на Митов е поискано от "Продължаваме промяната-Демократична България". Вносителят Ивайло Мирчев е формулирал искането за изслушване така: относно действията и бездействията на МВР и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември 2025 г., включително по отношение на предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани; причинените щети върху граждани, частна и публична собственост; своевременното и пълно информиране на обществото за предприетите действия от страна на МВР и реалните мащаби на безредиците.

Към момента само директорът на СДВР Любомир Николов, като висш представител на МВР, коментира действията на полицията. Той ги обяви за хуманни, адекватни и в синхрон с най-добрите демократични практики, въпреки че репортажи и разкази на очевидци свидетелстват за полицейски произвол от вечерта на 1 декември.

Преди изслушването да започне, по идея на Маноил Манев от ГЕРБ, в зала бяха поканени директорът на СДВР Любомир Николов, Иван Георгиев - началник сектор "Масови мероприятия" при СДВР и Николай Николов - директор на жандармерията. Те вземаха думата при въпроси към министъра и това предизвика спор. От ПП-ДБ настояха да получават отговори от Даниел Митов, а Маноил Манев заяви, че министърът може да отговаря на политическите въпроси.

Депутатите многократно нарушиха реда в залата с провиквания от място към министъра и председателя на парламента Рая Назарян. Тя призова Митов и народните представители да не използват оскърбителни думи едни към други.

В изложението си министърът даде хронология на събитията и действията на полицията по време на протеста. Той многократно повтори, че шествието, което се насочи към централата на "ДПС-Ново начало" и офиса на ГЕРБ не е било съгласувано със Столична община, което е довело до затруднение на движението по бул."Васил Левски".

Митов се обърна към Мирчев с думите, че организаторът е този, който трябва да предприеме мерки за недопускане на лица с оръжие или други предмети, криещи риск за здравето на хората или причиняване на материални щети. Организаторът да предприеме мерки за недопускане по време на мероприятието на лица очевидно пияни или маскирани.

Министърът на вътрешните работи каза, че протестът е бил съгласуван само в пространството между партийния дом, президентството и Министерския съвет. Той обяви, че са били формирани 21 пропускателни пункта, на които са проверявани всички лица с агресивен профил и лица, познати от предишни протести. Министърът посочи още, че преди събитието са проведени две срещи с организаторите на протеста, на които е съобщено, че демонстрацията ще продължи до 22 часа и няма да има шествие.

"В 16 часа МВР организира пунктовете и проверява периметъра, като открива непочистени кофи за смет. За протеста са организирани 300 служители от жандармерията, като 125 служители са били в резерв. При проверките са открити хора с димки, бомбички, както и един човек с газов протест и патрон в цевта, които са спирани, а забранените вещи - иззети. Около 20:20 часа на 1 декември Кирил Петков призова протестиращите да тръгнат на шествие до централите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". При този призив на място е проведена нова среща с организатора, който е предупреден, че ако това се осъществи - може да се достигне до ескалация на напрежението. Акцията вече е несъгласувана и към шествието е имало възможност да се включват хора, които не са били проверявани от полицията. Сред мирно протестиращите се включват агресивни лица, които после се включват активно в безредиците. Очевидно е практически невъзможно охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут", допълни Митов.

Председателят на "Продължваме промяната" Асен Василев помоли председателката на парламента Рая Назарян да направи забележка на Митов да не лъже от трибуната. Той опроверга твърденията му, че не е имало информация за провеждане на шествието. По думите му видеозаписи от вечерта на протеста показват, че полицията работи в синхрон с провокаторите и въпросът е дали Митов е започнал вътрешно разследване в редиците на МВР.

"Основното нещо, за което излъгахте е, че не е имало информация, че ще има шествие. Информация е подаде преди 22:00 часа и шествието е преди 22:00 часа. Беше подадена информация, че шествието ще мине по бул. Васил Левски. То не мина оттам, защото навреме видяхме, че сте спрели тока и щеше да стане абсолютна патаклама с агитки във всички улици около Левски и добре, че Кирил Петков и академик Николай Денков изведоха шествието по "Дондуков" и Витошка, за да бъде мирно и да не го окървавите. Така че спрете да се преструвате на нечул, неразбрал и невидял и да лъжете българските граждани. Влезте си в ролята на министър, ако въобще можете", каза Василев от трибуната в пленарна зала.

Манол Пейков също обвини министъра, че лъже и обяви, че според информация от телефонните оператори на протеста е имало над 110 хил души.

"Всичко е заснето. Пред централата на ДПС няма нито един полицай в 22:00 часа! Заснето е как провокаторите идват по тъмните улици. Осветлението по бул. "Левски" от 29 г. не е спирало нито веднъж. Мислите ли, че случайно спря? Всичко това е организирано и за жалост МВР е част от тази организация", каза Пейков.

От ГЕРБ попитаха министъра си дали служители на СДВР на терен са установили повишаване на напрежението и дали са предупредили организаторите на протеста за риск и опасност от екслация и безредици.

От първата политическа сила се обърнаха с въпрос и към комисар Николов защо бусовете на жандармерията не са били обезопасени с решетки. Той обясни, че в началото на подготовката на масовото меропртиятие колегите му са били инструктирали да наблюдават действията на лица провокатори, които ще се опитат да предизвикат органите на реда да влюзат в конфронтация с тях.

"На КПП изведохме такива лица, същите бяха наблюдавани от нашите служители и в последствие - на нерегламентираното шествие, същите бяха проследени до мястото, където започна ескалацията на напрежението. Ескалацията започна пред централата на ул. "Врабча" след многократно предупреждение от нашия ръководител на терен към организаторите, че подобно шествие ще предизвика напрежение и обстановката позволява на провокаторите да започнат вандалски действия спрямо нас и обществените сгради. Не отговаря на истината твърдението, че полицейските служители не са били на мястото и не са били необходимия брой, за да отвърнат на провокаторите. При ескалация на напрежението бусовете на полицията бяха разположени на бул. "Дондуков" и не бяха включени в самата охрана на агресиралото шествие, поради което не бяха сложени предпазните средства - така наречените решетки. Агресията на групата лица беше в цялата площ на съответните технически средства, които използваме, така че слагането на решетки нямаше да доведе до запазване на щетите, които установихме след това", каза директорът на СДВР.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов направи забележка на Николов да не нарича протеста "агресирало шествие" и го обвини в лъжа. По думите му пред централата на "ДПС-Ново начало" не е имало полиция. Той зададе няколко въпроса към министъра, което разгневи депутатите на ГЕРБ.

В отговор Митов посочи, че на въпросите вече е отговорено и ще даде думата на Николов да обясни какво точно е правено на терен.

"Вие обикновено, когато фактите не ви изнасят, толкова по-зле за фактите. Полицейски служители на ул. "Врабча" е имало, след като започнаха провокациите, моментално се включиха специланите сили. Лъжите ви, че някой от МВР бил организирал агресивни действия, са слабоумие. Тоест ние сме организирали хора, за да си ги арестуваме след това, така ли? Разберете, че министърът не може да се меси в работата на професионалното ръководство и хората, които работят на терен. Човекът, който отговаря пряко за това, е директорът на СДВР", каза Митов.

След него директорът на СДВР взе думата, за да отговори на Божанов защо групата не е била изведена, след като е станало ясно, че се присъединяват към мирния протест и ескалират към МВР. Той отново посочи, че задълженията на организатора, на Столична община и на полицията трябва да се разглеждат като едно общо цяло.

Николов обясни, че етапите на подготовка на извеждане на протестираща група от хора от мирно протестиращи граждани са няколко - организаторът предупреждава МВР за ескалация на напррежението, после МВР установява лица, които нарушават обществения ред и на трето място кметът на Столична община прави преценка дали събитито не трябва да бъде прекратено, ако то ще доведе до застрашаване здравето на мирнопротестиращите граждани и нарушаване на обществения ред.

"Когато бяха изградени пунктовете, следваше да има стюарди на организаторите на протеста и с тяхно съдействие да посочват на органите лица, които не следва да бъдат допуснати на протеста. Такива призиви от страна на организаторите не са давани. В последствие МВР не можеше по никакъв начин да предприеме действия на извеждане на агресивни лица от мирната тълпа. Това не можеше да се направи без да пострадат мирните граждани", каза Николов.

Той призова народните представители да се обединят с органите на реда и да не нападат полицаите, а да застанат зад тях, да ги защитят в собствените им действия, тъй като тези нападки им действат демотивиращо и е трудно на ръководителите да правят мотивиращи инструктажи, с които обществото да се чувства сигурно и защитено.

Цвета Рангелова от "Възраждане" попита дали кметът на столицата Васил Терзиев е издал заповед протестът да бъде прекъснат. Николов обясни, че през цялото време човек от щаба на кмета на Столична община е неотлъчно с полицията в охраната и организацията на масовото мероприятие, след обстановката и взима решение от името на кмета, съгласувано със служителите на реда.

"Предполагаме, че той е бил наясно с обстановката и е уведомявал кмета за състоялата се ситуация. Считам, че официлано увледомление не е необходимо да се пуска до него, тъй като е имал човек в щаба", допълни директорът на СДВР.

Станислав Балабанов от ИТН поиска 30 минути почивка и процедура за изслушване на Васил Терзиев във връзка с протеста. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев поиска в зала да бъде поканен и лидерът на ИТН Слави Трифонов, за да отговори на въпроса дали усеща дългата ръка на Пеевски и защо партията му негодува срещу протести, след като преди години Трифонов протестираше пред парламента.

Божидар Божанов обвини Балабанов, че управляващите опитват да прехвърлят отговорността за случилото се на кмета на София и на организаторите и призова да не се измества предметът на излушването, защото е свързан с МВР. Назарян даде 15 минути почивка и отказа да подложи на гласуване процедурите, тъй като са недопустими.

"Процедурите за допуск се правят в началото на точката, не посредата", обясни тя.

След почивката залата беше почти празна. Депутатите от ПП-ДБ също бяха в умален състав.

Павела Митова от ИТН попита министъра дали провокаторите имат общо с определени политически партии и кои са партиите, с които са свързани с тези лица. Митов отговори, че на площада сред тарторите на агресивните групи са установени лица, свързани с определени политически формации.

"Първият с инициали Й.М, водач на листата на "Величие" в Пазарджик. Същият организира блокадата на дватата автомобила в село Огняново по време на последните избори за общински съветници в Пазарджик. Вторият е с инициали Й.С, познат на полицията от протестни прояви на партия МЕЧ. И двамата са водили тези групи в районите, където се съсредоточни най-голямата ескалация на напрежението", отговори вътрешният министър.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев отрече човек с инициалите Й.С. да е свързан по някакъв начин с партията му и поиска министърът да обясни какъв е начинът, по който се установява, че лице е свързано с дадена партия.

"Това, което направи министърът, е внушение", каза Василев и посочи, че лицето, свързано с "Величие" е Йордан Мицикулев.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев взе думата и заяви, че той и други организатори на протеста са наблюдавали протестиращите и когато са установявали провокатори, не са намирали полиция, на която да съобщят за съмнителни лица.

Той поиска в залата да се постави мултимедия, за да се излъчат кадри, на които се вижда как организаторите на протеста търсят полиция, за да съобщят за провокатори, но Рая Назарян му отговори, че такава процедура се прави ден по-рано, за да може да се подготви техниката.

Видеото на провокаторите от протеста, което Наразян отказа да пусне в парламента

Митов получи и въпрос от БСП за сина на бизнесмена Бобоков, който бе сред арестуваните. Той отговори, че към него не е проявено особено отношение.

"Не съм се обаждал на г-н Бобоков за сина му - за едно, друго или трето", каза той и поздрави МВР че са действали правилно, идентифицирали са лица, които "унищожават публична и частна собственост и са ги задържали професионално, без оглед на техния статус в обществото и как се казват".

В понеделник синът на Бобоков беше задържан, след като е бил заснет да блъска горяща кофа за боклук към полицаите.

Напрежението в пленарната зала се нажежи, което предизвика Рая Назарян да даде 20 минути почивка. Няколо депутати получиха наказание забележка.

Всикчо започна от изказване на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който обвини МВР в двоен стандарт на поведение спрямо протестите, организирани от различни политически сили.

"Никакви указания за двоен стандарт в МВР няма. Всичко зависи от обстоятелствата. Българската полиция не е враг на никого, това са живи хора, които по никакъв начин не искат да влизат в сблъсъци и разпри на улицата или другаде. Но са призвани да прилагат закона какъвто е. Да, в някои моменти е имало отклонение, коментираме ги на парламентарен контрол, правим проверки, разследване и като се открият нарушения взимаме отношение. Никакви указания или принципно различно отношение към различни протести от различни партии няма", увери министърът.

Явор Божанков обаче реши да атакува "Възраждане", като заяви че Костадинов не бил на протестите и не смеел да се яви, а присъствието на Цончо Ганев на един от тях пък активирало агресия. Цвета Рангелова видя подбуда за насилие срещу депутат и предупреди Божанков, ще го държат персонално отговорен ако някой народен представител пострада по време на протестите.

Преди това Манол Пейков няколко пъти получи предупреждения от Назарян, че ще го изгони от залата заради нарушаване на реда. По-рано днес той получи и забележка, след като обвини министъра, че лъже.

По време на дебата и Тошко Йорданов получи забележка. Той обвини Назарян, че изпуска изслушването, оставяйки "Демократична България" да го обръщат на дебат уж като процедура, но взимайки отношение. Председателката на парламента отбеляза, че всички злоупотребяват с процедурите и наложи забележка на Йорданов.

Лена Бориславова пък се ядоса на вътрешния министър, че прави шеги и се държи нагло, вместо да дава отговори на въпросите на депутаите.

"Да ми пускате шеги, да обиждате народните представители и да демонстрирате тази арогантност, за която 100 хил. излязоха да протестират, а не само за бюджета, само ще доведе повече гора следващата седмица", закани се тя.

След нея и Николай Денков поиска да вземе думата, но Назарян му спря микрофона. След това все пак го остави да говори.

"Това е пример за наглостта ви. Критикувате шествието, което с Кирил Петков поведохме и за което нямаше нито един акт на насилие, какво щеше да е, ако бяхме тръгнали към "Левски", където бе спрян токът? Трябва да ни благодарите, че успяхме да предпазим от много по-тежки инциденти, вместо да ни критикувате за това", каза той.

В този момент Рая Назарян се скара на Пейков и се закани да го изгони, защото системно нарушава реда в залата, крещейки от място. Той поиска думата, я те го предупреди, че ще му отнеме думата ако повиши тон или отново има неуважителен изказ.

"Хората ще ви пометат. Те се възпротивиха на вашата арогантност. Трябва да го разберете, трябва да има благоприличие", започна да крещи Пейков от трибуната, а Назарян му спря микрофона.

След като депутатите се върнаха в залата, министърът беше попитан дали е организиран национален щаб, който да следи протестите в цялата страна. Митов отговори, че във всяка една от областите, в която се е организирал протест, директорът на областната дирекция носи отговорност как се обезпечава съответното мероприятие.

"Виждаме, че областните дирекции и организатори се справиха добре със ситуацията и нямаше безредици. Това се случи само в София", допълни Митов.

Стела Николова от ПП-ДБ обаче заяви, че на протеста във Варна е имало провокатори.

"Множество хора бяха дошли с децата си и между тях се хвърляха бомбички. Един човек се беше качил на сфетофара с факла и никой не понечи да го свали от там. Беше абсолютно изтървана история и това, което са докладвали на министъра от Варна, не отговаря на истината", каза още Николова.

От МЕЧ попитаха директора на СДВР дали се разследва полицая, който провокираше протестиращите по време на първия протест срещу Бюджет 2026.

Директорът на СДВР обясни, че има комисия която разследва случая и ще се вземат конкретни административни мерки, ако се докаже неговата вина, а ако това се случи, има точка, по която той може да бъде уволнен.

Гражданското сдружение БОЕЦ организира протест днес пред МВР с искане за оставката на Даниел Митов. Митингът е насрочен за 18:30 часа.

"Митов трябва да бъде уволнен от гражданите", пишат организаторите.

От "Продължаваме промяната–Демократична България" поискаха оставката му в нощта на протестите (01.12). Според Ивайло Мирчев вътрешният министър трябва да подаде веднага оставка, тъй като не е бил подсигурен протестът, гръмна подстанция за елзахранване в центъра на София, най-вероятно "съвсем случайно".

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче посочи, че е категорично против да се иска оставката на министъра на вътрешните работи. Председателят на СДС Румен Христов също защити Митов.