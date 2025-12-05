В проектобюджета влизат 60 млн. евро за купуване на лизинг на хеликоптери за пожари

В проектобюджета за 2026 г. ще се заложи осигуряването на 60 млн. евро за купуване на лизинг на хеликоптери за гасене на пожари и спасяване.

Това съобщи по време на петъчния парламентарен контрол премиерът Росен Желязков. За целта ще се предложат промени в закона за Гражданското въздухоплаване.

Премиерът е възложил на Съвета по сигурност към МС да изработи система с всички данни, с които разполагат ведомствата, с образна информация, която да събира данни в реално време, която да служи за целите на планирането.

Сключени са договори за доставка на специализирана техника и оборудване, както с бюджетни средства, така и по програма "Околна среда" за 2021-2027 г.

Ще бъде осигурено оборудване и специализирана техника за гасене на пожари в т.ч. пожарни автомобили – лек и среден клас – безпилотни летателни средства. По линия на програмите за трансгранично сътрудничество ще бъдат доставени спасителни автомобили, различни по клас, системи за гасене, сателитни системи за мобилен интернет, оборудване с лични предпазни средства.

На въпрос относно летателния парк за оказване на помощ при пожари в момента ВВС разполагат с необходимата техника - вертолети, един самолет "Спартан", отговори Желязков.

За целите на реагиране при горски пожари Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следи също сателитни данни от системата за наблюдение на възникналите горски и полски пожари, като по този начин се получават допълнителни данни – географско положение, температурни аномалии, оценка на индекса за пожарна опасност и др. И

Информацията се използва за координация между органите на пожарната и на изпълнителната власт, стана ясно още от парламентарния контрол.