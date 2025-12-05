Работодатели и синдикати поискаха и Теменужка Петкова закри за медиите Тристранката

Финансовият министър Теменужка Петкова закри за медиите днешното дългоочаквано заседание на т.нар. Тристранката, след като получи подобни предложения от работодателите и синдикатите.
Заседанието започна тази сутрин в 10 часа. Председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Румен Радев се противопостави на решението да се закрие обсъждането като каза, че присъстващите няма какво да крият.
Въпреки това и напук на заявката на МФ, че заседанието ще бъде открито за медиите и обществото - обсъжданията за първия бюджет на България в евро между държавата, както и бюджетите на ДОО и НЗОК, синдикатите и работодателите продължиха на закрито.
По-късно ще има брифинг за медиите.
Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент. Очаква се да има консенсус и за запазване размера на пенсионната вноска, както и за отпадането на автоматизма при формирането на заплатите в някои държавни сектори.
05.12 2025 в 11:28
