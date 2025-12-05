Работодатели и синдикати поискаха и Теменужка Петкова закри за медиите Тристранката

Заявката на финансовото министерство беше, че срещата ще се проведе на живо

OFFNews 05 декември 2025 в 11:14 1012 1
Тристранката заседава, 5 декември 2025 г.

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Тристранката заседава, 5 декември

Финансовият министър Теменужка Петкова закри за медиите днешното дългоочаквано заседание на т.нар. Тристранката, след като получи подобни предложения от работодателите и синдикатите.

Заседанието започна тази сутрин в 10 часа. Председателят на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Румен Радев се противопостави на решението да се закрие обсъждането като каза, че присъстващите няма какво да крият. 

Въпреки това и напук на заявката на МФ, че заседанието ще бъде открито за медиите и обществото - обсъжданията за първия бюджет на България в евро между държавата, както и бюджетите на ДОО и НЗОК, синдикатите и работодателите продължиха на закрито.

По-късно ще има брифинг за медиите. 

Между социалните партньори има съгласие да не се вдига данък дивидент. Очаква се да има консенсус и за запазване размера на пенсионната вноска, както и за отпадането на автоматизма при формирането на заплатите в някои държавни сектори.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3153

    1

    user4eto

    05.12 2025 в 11:28

    -0
    +0
    И защо?
    Баницата ли ще разделят?
     
    X

    "Детето трябва да стои в центъра на системата" - Ирина Манушева в подкаста на OFFNews