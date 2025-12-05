ПП-ДБ, АПС и МЕЧ внесоха вота на недоверие

"Продължаваме Промяната - Демократична България" внесе вота на недоверие към правителството на Росен Желязков за икономическата политика. Вотът е внесен в деловодството на Народното събрание с подкрепата на АПС и МЕЧ.

Председателят на ПП Асен Василев призова управляващите да подадат оставка и ги заплаши с още по-голям протест от този, който се проведе в понеделник (01.12).

"Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката и днес, както обещахме, внесохме вот на недоверие на това правителство. Това е първия вот, който се внася и с активното участие на младото поколение. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има и грам разум, ще чуе гласа на българските раждани и ще подаде оставка. Ако не подаде оставка, в деня на дебатите на вота, които ще са или вторник или сряда, ще свикаме по-голям протест от този на 1 декември", каза на брифинг в Народното събрание Василев.

Той добави, че отново очаква да има ескалация на напрежението на протеста заради "безпардонното отношение на вътрешния министър Даниел Митов".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова всички парламентарни групи да подкрепят вота и да се проведат честни избори.

"С тази гражданска енергия, която има в момента, очакваме да има много по-висока избирателна активност и с нея да бъдат ударени всички купените гласове на Пеевски и той да остане едно електорално джудже", каза Божанов.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев призова Пеевски да спре да си играе с етническата карта на страната.