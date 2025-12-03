Борисов: Младежите скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката

"Всяко зло за добро. Референдумът на Радев срещу еврото не мина благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и ''Ново начало'', каза още Борисов.

OFFNews 03 декември 2025 в 18:10
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ТикТок видео

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ТикТок видео

"Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските, партии не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП-ДБ и "Ново начало".

Така се пошегува лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ТикТок видео, споделено в канала на политическата партия.

"Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят", каза още Борисов. 

По-рано днес в парламента депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за референдум

Против гласуваха 135 народни представители (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ, един от АПС), 81 бяха "за" ("Възраждане", един от БСП, ИТН, АПС, МЕЧ, ''Величие''), а трима се въздържаха.

Точката, внесена по инициатива на "Възраждане", беше включена в дневния ред по силата на парламентарна процедура, която позволява на групите да внасят теми за обсъждане всяка първа сряда от месеца без необходимост от гласуване или оспорване от останалите депутати.

младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката"

    flatko

    03.12 2025 в 22:37

    Младите не питат за годежа, питат за грабежа.
    Оставка, мутри!

    theghostofnavigators

    03.12 2025 в 20:38

    Безинтересните тъпотии на една свиня ..

    sandman

    03.12 2025 в 20:07

    "Оставка, съд, затвор и от там може да разказваш мемоарите си. "

    Само да попитам нещо.
    Това преди или след като се сглобите?
    хахахаха

    Nick F

    03.12 2025 в 20:05

    Оставка, съд, затвор и от там може да разказваш мемоарите си.

    sandman

    03.12 2025 в 20:01

    "Борисов: Референдумът на Радев не мина благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Ново начало" "

    Тиквьо как им го сложи само... На кои обаче а?
    хахахаха

    Краси

    03.12 2025 в 18:54

    Ние знаем как и защо зорлем направиха сглобка с вас, бай хуй - за да спрат радевите поразии.
    Само че ти кажи как и защо направихте сватбата с дебелото прасе и разтурихте сглобката, която щеше да управлява по-добре от измисленото ви правителство и днес.
    Разкажи с какво този изрод държи тебе и депутатите ти. Разкажи и с какво заплашихте конституционните съдии, та да отменят всички промени в конституцията за съдебната власт. Тези промени в конституцията ни вкараха в Шенген, а не ти, бай хуй. Ти за пореден път "такова европейските си партньори с 200".
    Ако не го разкажеш ти, ще го разкажат от ПП-ДБ - и те имат тик ток, и го разбират по-добре от вас, мухлясали свине.
    Оправяй си бюджета, доколкото можеш с тебутрътка и дъртия бабет Кирил Ананиев, подавай оставка на нефелното си правителство, и марш в кочината заедно с другото прасе.

    Октим

    03.12 2025 в 18:49

    Селски номера и цървулански хитринки, но само за тулупи от неговата скъсана черга!

    случайно прочетох

    03.12 2025 в 18:24

    Клоун! Дебел, стар, клоун!
     