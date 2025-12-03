Борисов: Младежите скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката

"Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските, партии не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП-ДБ и "Ново начало".

Така се пошегува лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ТикТок видео, споделено в канала на политическата партия.

"Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят", каза още Борисов.

По-рано днес в парламента депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за референдум.

Против гласуваха 135 народни представители (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ, един от АПС), 81 бяха "за" ("Възраждане", един от БСП, ИТН, АПС, МЕЧ, ''Величие''), а трима се въздържаха.

Точката, внесена по инициатива на "Възраждане", беше включена в дневния ред по силата на парламентарна процедура, която позволява на групите да внасят теми за обсъждане всяка първа сряда от месеца без необходимост от гласуване или оспорване от останалите депутати.

