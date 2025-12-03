Борисов: Младежите скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката

"Е, както казва народът, всяко зло за добро. Днес референдумът на Румен Радев срещу еврото, мощно подкрепен от проруските, партии не мина. И не мина как? Благодарение на ГЕРБ, на ПП-ДБ и "Ново начало".
Така се пошегува лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ТикТок видео, споделено в канала на политическата партия.
"Аз мисля, че нашите младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката. Трябва да го знаят", каза още Борисов.
@gerb_party #Борисов: Референдумът на Радев не мина! Скоро ще разберете как се стигна до сватбата и сглобката! #boyko #borissov #boykoborisov #fyp ♬ original sound - GERB
По-рано днес в парламента депутатите отхвърлиха искането на президента Румен Радев за референдум.
Против гласуваха 135 народни представители (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ, един от АПС), 81 бяха "за" ("Възраждане", един от БСП, ИТН, АПС, МЕЧ, ''Величие''), а трима се въздържаха.
Точката, внесена по инициатива на "Възраждане", беше включена в дневния ред по силата на парламентарна процедура, която позволява на групите да внасят теми за обсъждане всяка първа сряда от месеца без необходимост от гласуване или оспорване от останалите депутати.
младежи скоро трябва да разберат как започна годежът, как се стигна до сватбата и как направихме сглобката"
13794
8
03.12 2025 в 22:37
Оставка, мутри!
3900
7
03.12 2025 в 20:38
510
6
03.12 2025 в 20:07
Само да попитам нещо.
Това преди или след като се сглобите?
хахахаха
17969
5
03.12 2025 в 20:05
510
4
03.12 2025 в 20:01
Тиквьо как им го сложи само... На кои обаче а?
хахахаха
17749
3
03.12 2025 в 18:54
Само че ти кажи как и защо направихте сватбата с дебелото прасе и разтурихте сглобката, която щеше да управлява по-добре от измисленото ви правителство и днес.
Разкажи с какво този изрод държи тебе и депутатите ти. Разкажи и с какво заплашихте конституционните съдии, та да отменят всички промени в конституцията за съдебната власт. Тези промени в конституцията ни вкараха в Шенген, а не ти, бай хуй. Ти за пореден път "такова европейските си партньори с 200".
Ако не го разкажеш ти, ще го разкажат от ПП-ДБ - и те имат тик ток, и го разбират по-добре от вас, мухлясали свине.
Оправяй си бюджета, доколкото можеш с тебутрътка и дъртия бабет Кирил Ананиев, подавай оставка на нефелното си правителство, и марш в кочината заедно с другото прасе.
47
2
03.12 2025 в 18:49
20434
1
03.12 2025 в 18:24
