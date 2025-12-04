Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов взе отношение по изслушването на вътрешния министър Даниел Митов относно действията на МВР по време на големия протест в София и несправянето им с вандалите.
Йорданов обвини "Продължаваме промяната-Демократична България" в шизофрения, като каза, че Ивайло Мирчев, Христо Иванов и Васил Терзиев имали "мракобесни комунистически" корени. Каза, че симптом за това е "шизофренията на ПП-ДБ защо полицията не е била и защо някой е бил набит".
“Слава Богу, за първи път полицията не би. Да, това е факт - полицията не ги наби на улицата и слава богу! Иначе тук сега щеше да има: майка му разплакана, сестрата му разплакана, той - горкият, с бомбичките, ударил само пет полицая, пък те - видите ли, какво му направили?
Много по-добре е да бъдат арестувани и се надявам, г-н министър, те да си кажат кой ги организирал и да се види този път има ли политически представители, или близки до тях, които са участвали в това.
Защото това нещо опорочава по принцип протестите, тъй като имаше много хора, които си протестираха и те имат право на това."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
