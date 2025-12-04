Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)

Ружа Райчева 04 декември 2025 в 14:09 2976 7
Тошко Йорданов, ИТН

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Тошко Йорданов

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов взе отношение по изслушването на вътрешния министър Даниел Митов относно действията на МВР по време на големия протест в София и несправянето им с вандалите. 

Йорданов обвини "Продължаваме промяната-Демократична България" в шизофрения, като каза, че Ивайло Мирчев, Христо Иванов и Васил Терзиев имали "мракобесни комунистически" корени. Каза, че симптом за това е "шизофренията на ПП-ДБ защо полицията не е била и защо някой е бил набит".

“Слава Богу, за първи път полицията не би. Да, това е факт - полицията не ги наби на улицата и слава богу! Иначе тук сега щеше да има: майка му разплакана, сестрата му разплакана, той - горкият, с бомбичките, ударил само пет полицая, пък те - видите ли, какво му направили? 

Много по-добре е да бъдат арестувани и се надявам, г-н министър, те да си кажат кой ги организирал и да се види този път има ли политически представители, или близки до тях, които са участвали в това. 

Защото това нещо опорочава по принцип протестите, тъй като имаше много хора, които си протестираха и те имат право на това."

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    2970

    7

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 15:35

    -0
    +2
    Според тоя примитивен организъм полицията има само две възможни реакции - да бие или да зяпа безучастно как провокаторите вилнеят.

    2510

    6

    Mounted Archer

    04.12 2025 в 15:15

    -0
    +4
    Тоя, настъпания, дето има съзъбие като на парапитек, си e латентен perv - постоянно бленува някакви полюцайски изстъпления, бити протестиращи, а вероятно и палки, белезници, фуражки и други атрибути... Явно е непълноценен не само физически, но и психически.

    3980

    5

    Niko Kolev

    04.12 2025 в 15:04

    -0
    +7
    Помня Тошко, как гледаше жално Хазарта, когато му викаше бройлер. На лицето му беше изписано "не на омразата".

    3060

    4

    helper68

    04.12 2025 в 14:52

    -0
    +5
    Част от народа си няма и понятие какви ''Ентелигенти'' ги управляват ,щом гласуват тях.. :((

    5025

    3

    Муню

    04.12 2025 в 14:30

    -0
    +21
    Какъв идиот...

    3450

    2

    pr07ecH70r

    04.12 2025 в 14:17

    -0
    +23
    Единственият, който трябва да бъде набит е тоя безмозъчен неандерталец Тошко!

    1953

    1

    craghack

    04.12 2025 в 14:11

    -0
    +23
    Давайте все така и на протеста в петък може да сме и 200 хил. в София и милион в цялата страна!
     