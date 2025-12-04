Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов взе отношение по изслушването на вътрешния министър Даниел Митов относно действията на МВР по време на големия протест в София и несправянето им с вандалите.

Йорданов обвини "Продължаваме промяната-Демократична България" в шизофрения, като каза, че Ивайло Мирчев, Христо Иванов и Васил Терзиев имали "мракобесни комунистически" корени. Каза, че симптом за това е "шизофренията на ПП-ДБ защо полицията не е била и защо някой е бил набит".