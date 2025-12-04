БОЕЦ на протест срещу Митов довечера, зове ПП-ДБ да се поправи и да ги подкрепи

Протест пред МВР организира тази вече гражданското сдружение БОЕЦ с искане за оставката на министър Даниел Митов. Митингът е насрочен за 18,30 часа.

Митов трябва да бъде уволнен от гражданите, пишат организаторите.

През изминалите месеци и години БОЕЦ организирахме множество протести пред МВР – и срещу Калин Стоянов, и срещу Илков, и срещу Даниел Митов. Тогава бяхме оставени сами да водим тази битка. Надявам се, че ПП-ДБ са отчели тази своя грешка и ще се съберем всички пред МВР за оставката на Митов, която и те самите поискаха!, пишат от БОЕЦ.

В текста им се казва още:

Мафията е силна защото чрез своите марионетки командва и контролира ключови институции. Когато отстраним марионетките им, като Митов и Сарафов, Пеевски и Борисов се превръщат в безсилни кукловоди държащи срязани въженца. Тогава и те са уязвими!

Трябва да кажем и на Радев – твоето място е при Пеевски и Борисов – заедно построихте ТУРСКИ ПОТОК на Путин, заедно сте част от статуквото и мафията срещу която се борим и заедно ще носите отговорност.

Носете си тоалетна хартия. Хиляди ролки, дано стигнат за голямото Д и за наср@ния му министър Даниел Митов!

Да видим дали Пеевски ще организира мутрите си и срещу сградата на МВР. Да видим дали и полицаите пак ще стоят и гледат безучастно, докато копоите на Пеевски вилнеят.

Знаем как да се справим с тях – пълна изолация и игнориране!

Много е важно и полицейските служители да разберат, че Митов е позор и за всички тях! Битката продължава.