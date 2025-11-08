Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев твърди, че председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски държи с компромати около 135 депутати в Народното събрание.

Пред "Дарик радио" снощи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че на една част от въпросните депутати Пеевски плаща, а други "държи" със сексуални компромати, а върху последната част - оказва влияние чрез с корупционни компромати.

"Има и една част, които са си просто такива прегънати главички с подкосени коленца в житейски план. Нищо друго няма да стане от тях. Такава България ли искаме", попита той.

"Пеевски бизнес не може да прави. Той успя да фалира „Булгартабак“. Да фалираш „Булгартабак“ е като да фалираш нефтен кладенец. Много трудно, много мъка и се иска много висша степен некадърност да го докараш дотам. Той това успя да направи", коментира вчера Ивайло Мирчев.

По думите му Пеевски няма нито един успешен бизнес. "Всичко е цоцане на пари от държавни поръчки и от държавата", каза депутатът от ПП-ДБ.