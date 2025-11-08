Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари

Ружа Райчева 08 ноември 2025 в 21:57 3334 1
Ивайло Мирчев

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Ивайло Мирчев

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев твърди, че председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски държи с компромати около 135 депутати в Народното събрание. 

Пред "Дарик радио" снощи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че на една част от въпросните депутати Пеевски плаща, а други "държи" със сексуални компромати, а върху последната част - оказва влияние чрез с корупционни компромати.

"Има и една част, които са си просто такива прегънати главички с подкосени коленца в житейски план. Нищо друго няма да стане от тях. Такава България ли искаме", попита той. 

"Пеевски бизнес не може да прави. Той успя да фалира „Булгартабак“. Да фалираш „Булгартабак“ е като да фалираш нефтен кладенец. Много трудно, много мъка и се иска много висша степен некадърност да го докараш дотам. Той това успя да направи", коментира вчера Ивайло Мирчев.

По думите му Пеевски няма нито един успешен бизнес. "Всичко е цоцане на пари от държавни поръчки и от държавата", каза депутатът от ПП-ДБ.

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7400

    1

    Gunteer

    08.11 2025 в 22:12

    -0
    +0
    Бате, кой ще повярва, че някой от всички вас прави секс? Като изключим Лена и Рая. Аз и да го видя по случайност, няма да повярвам! Ще помисля, че е някакъв дийп фейк. Но не бих го гледал доброволно и съзнателно. Да не се плашат депутатите Да пуска компроматите Шиши. Ако пък някой пусне компромат с Шиши, Борисов, Киселова или друг такъв, пак никой няма да го гледа, ама по други причини. Ще трябва много здрава психика за такова визуално изпитание, а ние нямаме вече.
     
    X

    Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25