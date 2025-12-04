'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести

Партия "Възраждане" се опитва да се възползва от народния гняв срещу правителството и изкара на улиците хора от няколко български града с искане за оставка на кабинета. От формацията на Костадин Костадинов се застраховаха, че демонстрациите не са партийни, а спонтанни. Наред със скандирания "Мафия" се чуха и такива "Не на еврото".

В Пловдив бе обявено, че гражданите са се организирали във Фейсбук. На площад "Съединение" се вяха български знамена, хората скандираха "Българи юнаци", "Сърце, душа - за България", "Не на еврото" и се носеха плакати "Оставка – Съд – Затвор" и "Мафия". На присъстващите бяха раздадени и лепенки с надпис "Ловец на прасета".

"Спонтанно" на протеста се оказа депутатът от партията Ангел Георгиев.

"На нас ни писна от безобразия, писна ми да гледам как само муцуните на управляващите се сменят, а де факто ни управлява една изключително крадлива прослойка. Те не искат ние да решаваме бъдещето си. Не искат ние да решаваме какъв да ни е бюджетът, каква да ни е валутата. Виждаме как на практика ни управлява коалиция "Наглите", каза Георгиев на множеството.

Депутатът заяви още, че управляващите са деградирали и са свършили управленския си ресурс. След това обеща протести всеки ден.

По подобен сценарий се разигра и протестът във Варна. Със скандирания шествието мина по централната пешеходна зона, след това до общината.

Общинският съветник от "Възраждане" Юлиян Губатов посочи, че протестът е "народен, а не партиен". По думите, му формацията, в която членува, подкрепя инициативата на хората, но той не посочи конкретни организатори. Губатов подчерта, че това е причината да отсъстват знамената на политическата формация и се развява само националният флаг.

"Младите хора са навън, те няма да позволят при провеждане на предсрочни избори да се възпроизведе отново настоящата политическа конфигурация в Народното събрание", обяви Губатов.

Оставката на правителството поискаха и граждани в Ловеч. Пред сградата на общината те издигнаха плакати с подобни послания към властта. Участниците изпяха и химна на България. Сред тях бяха представители на "Възраждане", но и тук уточниха, че са дошли да изразят недоволството си като граждани. Като такъв е подал и уведомлението за протеста в общината и в полицията областният координатор на "Възраждане" Тихомир Тотев, съобщи той за БТА.

"Това е инициатива на гражданите, които не са съгласни с управлението през последните години, с грабежа, който се случи в държавата. Ще има протести в цялата страна, докато не бъде подадена оставката на правителството. Искаме я, защото никой не харесва живота си. Ако животът на хората е добър, ще бягат ли в други държави? Ние искаме нашите деца да живият в родината си", каза Тотев.

И в Ямбол излязоха на протест. Демонстрацията се състоя пред сградата на Народно читалище "Съгласие 1862". Протестиращите скандираха "Оставка" и носеха плакати с надписи "Прасетата са в кочината, не в парламента", "Свинарника – вън", "Искаме децата ни да останат в България" и пр.

Протестът е изцяло граждански, а не партиен, обясни един от организаторите му Росен Георгиев. Демонстрацията е заявена от гражданин, не е от политическа партия, сдружение или неправителствена организация, потвърдиха от пресцентъра на полицията.

"За поредна вечер сме тук и ще продължим, докато това продажно правителство не подаде оставка. Днес четем и слушаме в медиите, че Бойко Борисов е казал, че няма да подаде оставка, но ние българите ще направим всичко възможно той да спре да ни управлява", посочи още Георгиев.

Граждани се събраха и във Видин, Враца, Монтана, Бургас и пр., където също имаше "спонтанна" поява на кадри на "Възраждане".

В София БОЕЦ поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов с протест пред сградата на МВР. Демонстрантите хвърляха тоалетна хартия, стотинки и яйца. Част от тях се опитаха да избутат полицаите. Протестът под наслов "Оставка на Даниел Митов! Вън Пеевски от МВР!" бе подкрепен от "Продължаваме промяната".

"Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството не можем да позволим той да пази легитимността на изборите", каза Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите. Снимка: Анна Сечински

Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.

Малко по-рано в парламента самият Митов обясни, че няма основание за оставката му. Това беше отговорът му по повод многохилядния протест на 1 декември и поведението на полицията пред сградата на ДПС-Ново начало.