Дронове по маршрута на самолета на Зеленски при визитата му в Ирландия

По време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Ирландия самолетът му е бил преследван от неизвестни дронове.

Това съобщи РБК-Украйна, като се позовава на Дмитро Литвин, съветник на президента на Украйна по комуникациите. Приемащата страна е отговорна за сигурността. Според техните данни наистина е имало такива дронове, но това не е повлияло на посещението и не е наложило никакви промени в него, каза Литвин.

The Guardian съобщи вчера, че четири неидентифицирани дрона са следвали траекторията на самолета на Зеленски по време на посещението му в Ирландия.

Според изданието, самолетът е кацнал на летището в Дъблин малко по-рано от планираното. В същото време дроновете са достигнали мястото, откъдето се е очаквало Зеленски да лети „точно в определеното време“.

След това неидентифицираните дронове са кръжали над кораб на ирландските военноморски сили, който е бил тайно изпратен в Ирландско море на фона на посещението на президента на Украйна. Ирландия е решила да не сваля дроновете, а корабът не е разполагал със средства за неутрализиране на БЛА.

Според източници на The Journal, дроновете са са били във въздуха до два часа. Инцидентът се разследва. Не е известно кой е изстрелял и контролирал дроновете.

Според ирландските правоохранителни органи целта е била да се осуетят пристигането на самолета на Зеленски в Ирландия.

Според ирландската служба за сигурност дроновете на летището в Дъблин са били големи, скъпи и от военен клас, така че инцидентът може да се счита за хибридна атака.

Посещението на украинския президент Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска в Ирландия се състоя в нощта на 2 декември. По време на посещението украинският лидер се срещна с премиера на страната Михал Мартин.

Ирландия ще предостави на Украйна 100 милиона евро за противодействие на комбинираните атаки от Русия и още 25 милиона евро за енергетика.