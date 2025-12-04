Величие направи панихида пред дома на Борисов, ГЕРБ отидоха в Банкя да го пазят (видео)

Активисти и симпатизанти на партия "Величие" отидоха тази вечер до Банкя, за да оставят пред дома на Бойко Борисов картина и да скандират "Тръгнете си с мир!".

Правим панихида на партия "Мафия" - заявиха активистите на "Величие" във Facebook страницата им "Свободен глас".

Оставената картина пред дома на Борисов "изобличава ролята му в политическата пирамида, в която той и неговият съратник Пеевски са превърнали държавата ни", твърдят от "Величие".

"Посегнахте на грешните хора. Очаквайте за вас това, което причинявате на обикновените български граждани всеки ден! Свобода за политическите затворници и вън от България!" - заявиха още от партията на Ивелин Михайлов.

Час по-късно пред дома на Борисов се появиха и Младежи - ГЕРБ, водени от депутата Тома Биков.

"Допреди малко пред къщата на Бойко Борисов имаше провокация от страна на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или е пирамида. Искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук. Оттук нататък ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас. Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят, децата, жените и семействата ни. Нямаме нищо против някой да протестира, да води дебат с нас, но всичко това трябва да се случва в рамките на нормалното, в рамките на закона. А не със средствата на пърформанса и на провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства", заяви Биков.