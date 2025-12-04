Величие направи панихида пред дома на Борисов, ГЕРБ отидоха в Банкя да го пазят (видео)

OFFNews 04 декември 2025 в 21:29 14002 7
Картината на Величие пред дома на Борисов

Снимка Свободен глас
Картината пред дома на Борисов

Активисти и симпатизанти на партия "Величие" отидоха тази вечер до Банкя, за да оставят пред дома на Бойко Борисов картина и да скандират "Тръгнете си с мир!".

Правим панихида на партия "Мафия" - заявиха активистите на "Величие" във Facebook страницата им "Свободен глас".

Оставената картина пред дома на Борисов "изобличава ролята му в политическата пирамида, в която той и неговият съратник Пеевски са превърнали държавата ни", твърдят от "Величие".

"Посегнахте на грешните хора. Очаквайте за вас това, което причинявате на обикновените български граждани всеки ден! Свобода за политическите затворници и вън от България!" - заявиха още от партията на Ивелин Михайлов.

Час по-късно пред дома на Борисов се появиха и Младежи - ГЕРБ, водени от депутата Тома Биков.

"Допреди малко пред къщата на Бойко Борисов имаше провокация от страна на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или е пирамида. Искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук. Оттук нататък ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас. Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят, децата, жените и семействата ни. Нямаме нищо против някой да протестира, да води дебат с нас, но всичко това трябва да се случва в рамките на нормалното, в рамките на закона. А не със средствата на пърформанса и на провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства", заяви Биков. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3732

    7

    TheRealDruckertreiber

    05.12 2025 в 09:10

    -1
    +0
    Великолепие са на линия да лапат ама...нема, брато!

    47

    6

    Октим

    05.12 2025 в 07:59

    -1
    +19
    Абсурдно е една животинско-селяндурска сбирщина като цървулите от "безличие" да проявяват изисквания, каквито заслужават първо ТЕ!

    3537

    5

    Деспин Митрев

    04.12 2025 в 23:08

    -1
    +19
    Може ли да се каже адвокат-гнила ябълка Ченалова? :)

    510

    4

    sandman

    04.12 2025 в 22:55

    -14
    +0
    "Общият Съд на Европейския съюз е приел за допустима искова молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г.

    исковата молба е подготвена от адвокат Румяна Ченалова и Станимир Минков, като в икономическата й обосновка са участвали доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и докторът по икономика Любомир Христов."

    хаххахахахаха
    Питеците има да пискат сега.

    3537

    3

    Деспин Митрев

    04.12 2025 в 22:49

    -1
    +17
    Биков, като те лепне магнита, лепва и родата ти, "която няма нищо общо" :)

    510

    2

    sandman

    04.12 2025 в 21:59

    -3
    +0
    Тома Биков е един от учредителите на партията на Меглена Кунева "България на гражданите".

    Тома Биков:
    Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Второто не е по-малко вредно от първото. Този човек дотолкова си е повярвал, че е забравил кой е и от къде идва. По-лошото е, че сякаш и ние започваме да забравяме. Приемаме присъствието му по върховете на властта като нещо нормално и много често дори не осъзнаваме колко далеч сме стигнали. В нормална ситуация подобен човек не би се случил като кмет на Банкя, а камо ли като министър-председател.

    На 31 март 1997 година в. „Капитал“ ни съобщи следното: „Адска машина направи на парчета джипа на столична бизнесдама, която е приятелка на висш служител от средите на СИК. Пострадалата Цветанка Карагьозова излиза с бодигарда от охранителна фирма "Ипон" Бойко Борисов, който работи в тясно сътрудничество с акционерите на застрахователна компания СИК и Интергруп Румен Николов-Пашата и Младен Михалев-Маджо.

    Д(С)Б-арска им работа.

    510

    1

    sandman

    04.12 2025 в 21:35

    -3
    +2
    Да попитам набързо... Щорите му вдигнати ли бяха или спуснати на Тиквето?
    В смисъл както в свинарника в Оборище или не?
     
    X

    Големият протест срещу бюджета 01.12.2025