Величие направи панихида пред дома на Борисов, ГЕРБ отидоха в Банкя да го пазят (видео)

Активисти и симпатизанти на партия "Величие" отидоха тази вечер до Банкя, за да оставят пред дома на Бойко Борисов картина и да скандират "Тръгнете си с мир!".
Правим панихида на партия "Мафия" - заявиха активистите на "Величие" във Facebook страницата им "Свободен глас".
Оставената картина пред дома на Борисов "изобличава ролята му в политическата пирамида, в която той и неговият съратник Пеевски са превърнали държавата ни", твърдят от "Величие".
"Посегнахте на грешните хора. Очаквайте за вас това, което причинявате на обикновените български граждани всеки ден! Свобода за политическите затворници и вън от България!" - заявиха още от партията на Ивелин Михайлов.
Час по-късно пред дома на Борисов се появиха и Младежи - ГЕРБ, водени от депутата Тома Биков.
"Допреди малко пред къщата на Бойко Борисов имаше провокация от страна на една партия, която няма да назова, защото не знам дали е партия или е пирамида. Искаме да кажем, че подобна провокация се случва за последно тук. Оттук нататък ние няма да позволим това да се случва пред дома на когото и да било от нас. Мястото на политиката е на политическия терен, а не пред домовете, в които живеят, децата, жените и семействата ни. Нямаме нищо против някой да протестира, да води дебат с нас, но всичко това трябва да се случва в рамките на нормалното, в рамките на закона. А не със средствата на пърформанса и на провокацията, която цели единствено да тормози хора, които нямат нищо общо с политическия дебат, каквито са нашите семейства", заяви Биков.
3732
7
05.12 2025 в 09:10
47
6
05.12 2025 в 07:59
3537
5
04.12 2025 в 23:08
510
4
04.12 2025 в 22:55
исковата молба е подготвена от адвокат Румяна Ченалова и Станимир Минков, като в икономическата й обосновка са участвали доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и докторът по икономика Любомир Христов."
хаххахахахаха
Питеците има да пискат сега.
3537
3
04.12 2025 в 22:49
510
2
04.12 2025 в 21:59
Тома Биков:
Борисов не е диктатор. Той е карикатура на диктатор. Второто не е по-малко вредно от първото. Този човек дотолкова си е повярвал, че е забравил кой е и от къде идва. По-лошото е, че сякаш и ние започваме да забравяме. Приемаме присъствието му по върховете на властта като нещо нормално и много често дори не осъзнаваме колко далеч сме стигнали. В нормална ситуация подобен човек не би се случил като кмет на Банкя, а камо ли като министър-председател.
На 31 март 1997 година в. „Капитал“ ни съобщи следното: „Адска машина направи на парчета джипа на столична бизнесдама, която е приятелка на висш служител от средите на СИК. Пострадалата Цветанка Карагьозова излиза с бодигарда от охранителна фирма "Ипон" Бойко Борисов, който работи в тясно сътрудничество с акционерите на застрахователна компания СИК и Интергруп Румен Николов-Пашата и Младен Михалев-Маджо.
Д(С)Б-арска им работа.
510
1
04.12 2025 в 21:35
В смисъл както в свинарника в Оборище или не?
