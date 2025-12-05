Борисов за протеста пред дома му: Ще дойде време да ходят пред техните къщи

Колелото се върти, ще дойде време да ходят пред техните къщи, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събирането на активисти и симпатизанти на партия "Величие" пред дома му снощи.

Те отидоха до Банкя, за да оставят пред дома на Борисов картина и да скандират "Тръгнете си с мир!". Час по-късно пред дома му се появиха и Младежи - ГЕРБ, водени от депутата Тома Биков.

"Аз не знам защо идват в Банкя, а не отидат при Радостин Василев. Изнасям три деца при комшиите. Те комшиите се възмущават вече. Но другите партии си мълчат, колелото се върти, но ще дойде време да ходят пред техните къщи. Не аз, други, защото аз съм потърпевш и знам колко е лошо. Да вдигнеш деца, които са на училище, по пижами да ги носиш у комшиите, да ги върнеш обратно, заради 50 човека, на които им дадоха парите и си заминаха. На Люлин се събраха на паркинга, там се разплатиха", каза лидерът на ГЕРБ в кулоарите на парламента.

Борисов заяви още, че ГЕРБ-СДС внасят проект на решение за закриване на комисията "Сорос" и ще направи тест дали с Пеевски работят заедно.

"Днес ще направя тест да видим дали работим заедно. Събрали сме подписите да закрием комисията Сорос. Апелирам към колегите от ПП-ДБ и ще видя как ще гласуват всички. Аз първи съм се подписал. Днес внасям проект на решение да падне тази комисия", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Той припомни, че парламентарната група на ГЕРБ е била против създаването на такава комисия, но 17 човека от ПП-ДБ я направили възможна.

На 5 ноември желанието на Делян Пеевски за създаване на комисията се сбъдна с гласуването на ново мнозинство, което бе осигурено от отсъствието на депутати от ПП-ДБ и ГЕРБ. На втори декември първото заседание на комисията "Сорос" се провали поради липса на кворум. В залата присъстваха седем членове на комисията от 17.

По повод внасянето от ПП-ДБ нов вот на недоверие, Борисов заяви, че всяка партия има право да иска такъв вот.

"Нека да видим мотивите на ПП-ДБ. Тази година милиарди влязоха в България, при положение че предишни години едно евро не беше влязло. Направихме два договора с "Райнметал", така че нека да ги чуем", каза той.

По повод протестите лидерът на ГЕРБ заяви, че за първи път вижда протест срещу него да си даде оставката, когато той е "обикновен депутат".

"Има си премиер, има си министри. Аз съм обикновен депутат. Ако ми я искат като депутат, ако се наложи, ще я дам, но сега не виждам да се налага", каза Борисов.

На въпрос дали правителството е стабилно и разчита на подкрепата на ДПС-Ново начало след оттеглянето на бюджета, Борисов отговори, че "мантрата Борисов – Пеевски трябва да изчезне" и той отговаря само за ГЕРБ.

Борисов изрази надежда, че до Нова година бюджетът ще бъде приет.

"Ако днес тристранката се разбере, понеделник се направи официална тристранка, и ако всичко е наред и вторник бъде вкаран бюджетът в парламента, по най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа", каза Борисов и уточни, че ако бъде внесен вот на недоверие, процедурата ще се утежни и забави.

Той допълни, че ако трябва, ще се правят извънредни заседания на парламента, за да бъде приет държавният бюджет.

Борисов заяви, че е помолил финансовия министър Теменужка Петкова в бюджета да отпадне обвързването на минималната работна заплата със средната работна заплата.