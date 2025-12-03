Заради референдума за еврото: Член на ръководството на ПП подаде оставка

OFFNews 03 декември 2025 в 16:21 9309 10
Александър Русанов

Снимка "Продължаваме промяната"
Александър Русанов

Председателят на Контролния съвет на "Продължаваме промяната" Александър Русанов обяви във Фейсбук, че подава оставка. Причината е начинът, по който гласуваха депутатите на ПП по предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.

В това гласуване "Продължаваме промяната" гласува заедно с ГЕРБ и ДПС. Русанов казва, че е "разочарован и омерзен" от този факт.

"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република! От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години – това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!", пише Русанов.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1505

    10

    СребъренЛок

    03.12 2025 в 18:19

    -0
    +0
    Интересно, когато му седяхте на скута на Пееееефффффски, този Член не се сети да подава оставка. Сега когато се решава съдбата на България, той иска нещо друго. Какво ли?

    1505

    9

    СребъренЛок

    03.12 2025 в 18:18

    -6
    +0
    Ама Членът няма грижи, отива у Русия и прави демокрация. Прасето и Тиквето са по важни от България. Браааво! Абсолютен шедьовър!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    47

    8

    Октим

    03.12 2025 в 17:23

    -0
    +20
    Това, че за дадено нещо си съгласен с друга партия изобщо НЕ означава, че се бориш за ВСИЧКО, което желае тя или си неин симпатизант! Като подобно егоистично и типично ганьовско мислене е най-голямата пречка партиите да работят заедно, когато ИМА за какво и още по-голяма пречка по време на избори!!!

    7171

    7

    recycle bin

    03.12 2025 в 17:11

    -0
    +34
    ПП-тата да вземат да си избират по внимателно хората. Това недоразумение, което чувам за първи път, даже е било в ръководството им, и е поредният, който им забива нож в гърба.
    Има не малко граждански активисти с ясна биография и ориентация. Вместо добрите сили да привличат такива, те се пълнят с някви неориентирани анонимници. Може би защото искат послушници, а не ярки фигури. Само че по тоя начин няма да спечелят избори.

    4074

    6

    yassenk

    03.12 2025 в 17:04

    -0
    +40
    Скрита "копейка". Безсмислено се издаде. Така или иначе вече сме в еврозоната.

    2705

    5

    Kalki

    03.12 2025 в 17:02

    -0
    +41
    Позициите на ПП не могат да се определят от това за какво е герб. Това са детинщини.

    13794

    4

    flatko

    03.12 2025 в 16:57

    -10
    +35
    Замисирва ми на прасешки парички за дискредитиране на ППДБ. Пак пари на вятъра. Вече всичко е толкова прозрачно...
    Да очакваме скоро този еклер да се сдобие с евтино двустайно в Люлин.

    17749

    3

    Краси

    03.12 2025 в 16:54

    -0
    +49
    Добре че си е подал оставката, та да не му я искат.
    След като не може да се ориентира, че най-висок приоритет има ЗА КАКВО гласуваш, и чак след това може да мислиш С КОГО го гласуваш, явно не е за там - да ходи при руския фатмак.
    На протестите не видях особено много хора да са против Еврото или за ватника.

    18283

    2

    Bai Tanas

    03.12 2025 в 16:42

    -0
    +35
    какъв референдум очаква тоя като еврото вече е в ход :)
    някой му е снесъл торба копейки май ? :)
     
    X

    Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews