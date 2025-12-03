Заради референдума за еврото: Член на ръководството на ПП подаде оставка

Председателят на Контролния съвет на "Продължаваме промяната" Александър Русанов обяви във Фейсбук, че подава оставка. Причината е начинът, по който гласуваха депутатите на ПП по предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.
В това гласуване "Продължаваме промяната" гласува заедно с ГЕРБ и ДПС. Русанов казва, че е "разочарован и омерзен" от този факт.
"Прекрасната фасада, зад която се крият подмолни цели, не е и никога няма да бъде дом на борбата за чиста и свята република! От години твърдим, че се борим с прасето и тиквата, а днес гласуваме заедно с тях, в разгара на най-големите протести от 35 години – това е обида към всички хора, които излязоха по улиците последните дни!", пише Русанов.
03.12 2025 в 20:00
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
03.12 2025 в 18:19
03.12 2025 в 18:18
03.12 2025 в 17:23
03.12 2025 в 17:11
Има не малко граждански активисти с ясна биография и ориентация. Вместо добрите сили да привличат такива, те се пълнят с някви неориентирани анонимници. Може би защото искат послушници, а не ярки фигури. Само че по тоя начин няма да спечелят избори.
03.12 2025 в 17:04
03.12 2025 в 17:02
03.12 2025 в 16:57
Да очакваме скоро този еклер да се сдобие с евтино двустайно в Люлин.
03.12 2025 в 16:54
След като не може да се ориентира, че най-висок приоритет има ЗА КАКВО гласуваш, и чак след това може да мислиш С КОГО го гласуваш, явно не е за там - да ходи при руския фатмак.
На протестите не видях особено много хора да са против Еврото или за ватника.
03.12 2025 в 16:42
някой му е снесъл торба копейки май ? :)
