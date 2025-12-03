Заради референдума за еврото: Член на ръководството на ПП подаде оставка

Председателят на Контролния съвет на "Продължаваме промяната" Александър Русанов обяви във Фейсбук, че подава оставка. Причината е начинът, по който гласуваха депутатите на ПП по предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.

В това гласуване "Продължаваме промяната" гласува заедно с ГЕРБ и ДПС. Русанов казва, че е "разочарован и омерзен" от този факт.