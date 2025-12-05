В пленарната зала Белобрадова връчи оставката на Желязков, подписана от протестиращите

Депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Елисавета Белобрадова връчи на министър-председателя Росен Желязков неговата оставка за подпис “от името на всички протестиращи граждани”.
Премиерът взе папката и я остави на банката до него, под телефона си. Председателят на парламента Рая Назарян (ГЕРБ) каза, че това, което прави Белобрадова, не е достойно и нарушава процедурата по блицконтрол в Народното събрание. "Ако има нужда от вашето съдействие, г-н Желязков - ще ви потърси!", заяви Назарян.
По-рано депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на икономиката Богдан Богданов попита кога Желязков ще да подаде оставка заради "лошата икономическа политика и лошия бюджет", довели до огромна вълна протести.
Желязков каза само, че оставката ми е предвидена в чл. 89 ал. 2 в Конституцията, който гласи, че това става само с успешен вот на недоверие към правителството от парламента.
Кирил Веселински от МЕЧ също попита Желязков кога ще хвърли оставката го обяви за "заложник в ръцете на Борисов и Пеевски".
Премиерът похвали правителството си, като каза, че през 2025 г. икономиката ни е заработила с темпове, каквито през последните години не са били забелязвани у нас.
"Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа, ще стигнем около 3% растеж и може би ще сме на второ място в Европа по растеж. За следващата година по макроикономическа прогноза ще има висок прогнозен БВП, безработицата трайно намалява. (...) По Плана за устойчивост (ПВУ) тази година рекордно в българската икономика ще бъдат инвестирани около 5 млрд.лв, голяма част от тях вече са вложени. В нашата страна трябва да се говори за градеж и надграждане, а не сравнително с други правителства”, заяви Желязков.
По думите му приходните агенции са отбелязали 9 млрд.лв повече събираемост в сравнение с 2024 г., като всичко това е изсветляване на бизнеса. Правителството очаква, че преките чуждестранни инвестиции също ще бъдат по-високи от предходните години, каза още премиерът по време на парламентарния блицконтрол.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
05.12 2025 в 14:24
05.12 2025 в 11:57
Ако някой иска да краде електроенергия да се допита то нея.
хахаха
05.12 2025 в 11:24
