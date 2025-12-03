Пеевски плаши с етническо напрежение: Ако ПП-ДБ сеят омраза, ще я пожънат! Няма да обиждат братята ми турци, роми и помаци

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски директно заплаши "Продължаваме промяната-Демократична България", че "ако сеят омраза - ще я пожънат".

Пеевски за пръв път говори пред журналисти, откакто се проведе протестът, в който над 50 000 души в София викаха конкретно срещу него и поискаха оставката на кабинета "Желязков".

Днес Пеевски обяви, че "ДПС-Ново начало" ще подкрепи бюджета, щом е "добър за хората" и щом всички "социални придобивки" са запазени. Той заплаши ПП-ДБ, казвайки, няма да позволи да обиждат "неговите братя" - турци, помаци и роми:

"Както те имат избиратели, така ние имаме избиратели. Омраза ги съветвам да не сеят. И то етническа - омраза към ДПС, показваха по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми - това няма да им позволя, аз като техен лидер. Ако сеят омраза - ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората, ако си представляват средната класа, олигарсите, милиардерите, Прокопиев, Бобокови и всякаква друга измет като тези олигарси, които грабят България. Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора - да не го правят. Нека си правят протестите - уважение към техните избиратели, по същия начин искам да уважават и моите."

Пеевски обяви, че "власт се взима на избори" и подчерта, че в момента има "управляваща тройка", която ДПС-НН подкрепя.

Попита какво искат ПП-ДБ да се промени в бюджета и каза, че искали "да няма данък върху хазарта и всичко друго да могат да си го получават - милионите и милиардите, които се източват от България".

Той за пореден път повтори, че "ПП-ДБ са седели в неговия скут" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ с подкрепата на ДПС-НН. Каза и че Ивайло Мирчев "се е навеждал", което предизвика съпредседателят на "Да, България" да го причака пред кабинета му и да го конфронтира в зрелищен скандал, заснет от пиарите на ПП-ДБ.

Пеевски коментира още, че миналата седмица с вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров е говорил за "социални придобивки за хората" в своя кабинет 222А и че "говори с всички".