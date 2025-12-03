Пеевски плаши с етническо напрежение: Ако ПП-ДБ сеят омраза, ще я пожънат! Няма да обиждат братята ми турци, роми и помаци

Ружа Райчева 03 декември 2025 в 10:03 7024 9
Делян Пеевски, ДПС-НН

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Делян Пеевски

Председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски директно заплаши "Продължаваме промяната-Демократична България", че "ако сеят омраза - ще я пожънат".

Пеевски за пръв път говори пред журналисти, откакто се проведе протестът, в който над 50 000 души в София викаха конкретно срещу него и поискаха оставката на кабинета "Желязков". 

Днес Пеевски обяви, че "ДПС-Ново начало" ще подкрепи бюджета, щом е "добър за хората" и щом всички "социални придобивки" са запазени. Той заплаши ПП-ДБ, казвайки, няма да позволи да обиждат "неговите братя" - турци, помаци и роми:

"Както те имат избиратели, така ние имаме избиратели. Омраза ги съветвам да не сеят. И то етническа - омраза към ДПС, показваха по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми - това няма да им позволя, аз като техен лидер.

Ако сеят омраза - ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората, ако си представляват средната класа, олигарсите, милиардерите, Прокопиев, Бобокови и всякаква друга измет като тези олигарси, които грабят България.

Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора - да не го правят. Нека си правят протестите - уважение към техните избиратели, по същия начин искам да уважават и моите."

Пеевски обяви, че "власт се взима на избори" и подчерта, че в момента има "управляваща тройка", която ДПС-НН подкрепя.

Попита какво искат ПП-ДБ да се промени в бюджета и каза, че искали "да няма данък върху хазарта и всичко друго да могат да си го получават - милионите и милиардите, които се източват от България".

Той за пореден път повтори, че "ПП-ДБ са седели в неговия скут" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ с подкрепата на ДПС-НН. Каза и че Ивайло Мирчев "се е навеждал", което предизвика съпредседателят на "Да, България" да го причака пред кабинета му и да го конфронтира в зрелищен скандал, заснет от пиарите на ПП-ДБ.

Пеевски коментира още, че миналата седмица с вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров е говорил за "социални придобивки за хората" в своя кабинет 222А и че "говори с всички".

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    15

    9

    jdravun

    04.12 2025 в 14:28

    -0
    +1
    Братя мюсулмани ,не се страхувайте .ние християните по Коледа колим ядем Прасето.

    5129

    8

    Mateevk

    04.12 2025 в 14:04

    -0
    +0
    Човекът със голямо "Д"
    за хората милее
    На почит той е във РъБъ
    мечтите ни лелее

    Да има иска евтин хляб
    във лафката наблизо
    На всякой социално слаб
    дарил би свойта риза

    Огреяни сме от късмет
    със тоз чиляк начело
    Седи напет на първи ред
    свъсил морно чело

    В човека със голямо "Д"
    е нашата надежда
    Щом само чуем му гласа
    и всичко се подрежда

    Една мечта у нас таим
    за снимка в кабинета
    На опашка вече се редим
    - помаци, турци, циганета

    47

    7

    Октим

    04.12 2025 в 13:30

    -0
    +5
    Каквито и левашки ходове да опитваш, мутро тлъста, вече си пътник, на който не вярват дори козите и кокошките на изброения от теб концлагерен материал!

    18000

    6

    elvaquero

    03.12 2025 в 11:35

    -33
    +10
    "в зрелищен скандал, заснет от пиарите на ПП-ДБ"

    Баси късмета, че пиарите са били точно там, точно по това време.

    хахахаха.....евтина продукция на зайо цицин, комсомола еректира....хахах

    500

    5

    Незначителен червей

    03.12 2025 в 10:33

    -3
    +9
    Тези клетници,малцинствата който не ги срещнал ,той не ги е докоснал отзад Наистина толкова ли са прости тези хорица и мислят че Луната е пита кашкавал. Затова съществуват политиците ,заради простите човешки тълпи

    2970

    4

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 10:27

    -4
    +37
    Омразата не е етническа, Шиши, омразата е към прасета като теб!

    4040

    3

    p.s.

    03.12 2025 в 10:25

    -0
    +39
    ДП (Дебил Пеефски)

    Като си за хората обясни защо общините с твоите гласоподаватели са най-бедните?

    Какво направи за последните 30 години твоята партия ДПС.

    Капсулирани крепостни селяни (Кърджали, Тъговище, и т.н.)

    мизерстъващи цяла година и получаващи бонус за изборите по едно кебапче или 100-300 лева.

    16534

    2

    Комита

    03.12 2025 в 10:17

    -0
    +39
    Политическият инженеринг на Москва в действие. Съжалявам единствено, че съм обиждал братята му свине. Те са мили животинки в сравнение с този урод.

    8015

    1

    plamen-f

    03.12 2025 в 10:08

    -0
    +36
    Свиньо крушообразна

    вече си на земята.
    Там ще си изгниеш.
     