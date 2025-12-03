Елисавета Белобрадова и Манол Пейков написаха песен за Делян Пеевски

Елисавета Белобрадова и Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" написаха песен за Делян Пеевски.
В профила си във Фейсбук Белобрадова сподели видео, на което заедно с Пейков изпълняват песен "Не на омразата".
Причината за това е спречкването между съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев с председателя на "ДСП-Ново начало" Делян Пеевски, който крещеше "Не на омразата".
"След като господин Пеевски днес заяви "не на омразата", с Манол Пейков написахме песен за това", каза Белобрадова.
Мирчев пресрещна председателя на "ДПС-Ново начало" пред кабинета му 222А заради реплика на Делян Пеевски, че Мирчев "се е навеждал" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ.
След изказването на Пеевски заедно с група депутати от ПП-ДБ Мирчев отиде до кабинета на Пеевски и поиска да говори с него.
Пеевски действително пристигна, обграден от НСО и свои хора от "ДПС-Ново начало", сред които и Йордан Цонев.
"Защо лъжеш, че съм се навеждал?", попита Ивайло Мирчев.
"Нямам време да говоря с вас, с вас няма да говоря", каза Пеевски и бързо тръгна да се прибира в кабинета си, при което Мирчев опита да го спре.
Пеевски влезе в кабинета си, входът преграден от пазещите го служители на Националната служба за охрана (НСО) и ДПС-НН и отвътре започна да вика: "Не на омразата!". Инструктира Мирчев "да си взема медикаментите".
"Ела тука, бе! Хората казаха да изчезваш! Мафиот, няма да лъжеш, че съм се навеждал на боклуци като теб!", изкрещя му Мирчев. След като вратата се затвори в лицето му каза: "Мафия мръсна!".
03.12 2025 в 13:26
