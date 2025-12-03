Елисавета Белобрадова и Манол Пейков написаха песен за Делян Пеевски

Елисавета Белобрадова и Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" написаха песен за Делян Пеевски.

В профила си във Фейсбук Белобрадова сподели видео, на което заедно с Пейков изпълняват песен "Не на омразата".

Причината за това е спречкването между съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев с председателя на "ДСП-Ново начало" Делян Пеевски, който крещеше "Не на омразата".

"След като господин Пеевски днес заяви "не на омразата", с Манол Пейков написахме песен за това", каза Белобрадова.

Мирчев пресрещна председателя на "ДПС-Ново начало" пред кабинета му 222А заради реплика на Делян Пеевски, че Мирчев "се е навеждал" по време на т.нар. "сглобка" на ГЕРБ и ПП-ДБ.

След изказването на Пеевски заедно с група депутати от ПП-ДБ Мирчев отиде до кабинета на Пеевски и поиска да говори с него.

Пеевски действително пристигна, обграден от НСО и свои хора от "ДПС-Ново начало", сред които и Йордан Цонев.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал?", попита Ивайло Мирчев. "Нямам време да говоря с вас, с вас няма да говоря", каза Пеевски и бързо тръгна да се прибира в кабинета си, при което Мирчев опита да го спре.

Пеевски влезе в кабинета си, входът преграден от пазещите го служители на Националната служба за охрана (НСО) и ДПС-НН и отвътре започна да вика: "Не на омразата!". Инструктира Мирчев "да си взема медикаментите".