Започна изплащането на последните пенсии в лева

Изплащането на последните пенсии в левове започва от днес в пощенските станции и ще завърши на 19 декември (петък), съобщава НОИ.

Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември.

Заедно с пенсиите за декември ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.