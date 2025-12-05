Започна изплащането на последните пенсии в лева

Изплащането на последните пенсии в левове започва от днес в пощенските станции и ще завърши на 19 декември (петък), съобщава НОИ.
Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември.
Заедно с пенсиите за декември ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2485
1
05.12 2025 в 12:52
Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин
Внасят бюджет 2026 отново в понеделник
Захарова плаши ЕС, замразените руски милиарди са близо до Украйна
'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести
В проектобюджета влизат 60 млн. евро за купуване на лизинг на хеликоптери за пожари