Внасят бюджет 2026 отново в понеделник

OFFNews 05 декември 2025 в 13:05 3133 4
Властта и социалните партньори се договориха за бюджета

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Синдикатите, работодателите и правителството са постигнали съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г., съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори.

В понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.

Сред основните точки, по които е постигнат консенсус по време на разговорите, са запазване на размера на данък дивидент в размер на 5 на сто, отказ от увеличаване на осигурителните вноски с 2 пр. пункта, отказ от задължението бизнесите да използват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), отмяна на автоматичния механизъм за определяне размера на възнагражденията в сектори като „Отбрана“ и „Сигурност“, посочи Петкова.

Синдикати и работодатели са договорили и размера на максималния осигурителен доход, който през 2026 г. ще бъде 2300 евро, посочи министър Петкова.

Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10 на сто като част от общата политика по доходите.

В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова съобщи, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми.

    510

    4

    sandman

    05.12 2025 в 15:09

    -0
    +0
    Борисов: Познавам Путин и подкрепям Тръмп. Винаги съм казвал, че Русия не може да загуби войната
    Вождът на ГЕРБ обърна позицията си за Украйна, която довчера гравитираше около ястребските евроатлантически позиции и се дистанцира от лидерите в ЕС

    А некои си ...се сглобяваха с това нещо си. хахахахаха
    "евроатлантици" билЕ...кордон искаха да правят от Гуцев, че да могат пак да се сглобят нек'во.
    Така така ... Чорапа и Простадинов билЕ копейките.

    Аз пак да ви питам същото. Кой уволни Доган бе дрогаре?

    23465

    3

    мнение от IP

    05.12 2025 в 14:33

    -0
    +0
    Това е като крадец, който ако го хванеш, не успява да те обере, ако не го хванеш, взима каквото иска. Обаче ние можем ли да стоим до вратата да го дебнем години наред? Не е ли по-добре да го изгоним от държавата?

    1953

    2

    craghack

    05.12 2025 в 14:06

    -0
    +13
    Ако хората се вържат на тая смешка, то хак да ни е! Всички на протест идната срада/четвъртък. Иначе ще ни яхат до смърт!

    20434

    1

    случайно прочетох

    05.12 2025 в 13:31

    -0
    +13
    Късно е, либе, за китка!

     