Внасят бюджет 2026 отново в понеделник

Синдикатите, работодателите и правителството са постигнали съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г., съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова след среща със социалните партньори.
В понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.
Сред основните точки, по които е постигнат консенсус по време на разговорите, са запазване на размера на данък дивидент в размер на 5 на сто, отказ от увеличаване на осигурителните вноски с 2 пр. пункта, отказ от задължението бизнесите да използват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), отмяна на автоматичния механизъм за определяне размера на възнагражденията в сектори като „Отбрана“ и „Сигурност“, посочи Петкова.
Синдикати и работодатели са договорили и размера на максималния осигурителен доход, който през 2026 г. ще бъде 2300 евро, посочи министър Петкова.
Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10 на сто като част от общата политика по доходите.
В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова съобщи, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми.
05.12 2025 в 15:09
Вождът на ГЕРБ обърна позицията си за Украйна, която довчера гравитираше около ястребските евроатлантически позиции и се дистанцира от лидерите в ЕС
А некои си ...се сглобяваха с това нещо си. хахахахаха
"евроатлантици" билЕ...кордон искаха да правят от Гуцев, че да могат пак да се сглобят нек'во.
Така така ... Чорапа и Простадинов билЕ копейките.
Аз пак да ви питам същото. Кой уволни Доган бе дрогаре?
05.12 2025 в 14:33
05.12 2025 в 14:06
05.12 2025 в 13:31
