Култовата спирка "Вишнева" грейна празнично

OFFNews 05 декември 2025 в 11:36 1010 1

Снимка БГНЕС/Антон Станков

Култовата спирка „Вишнева“ в столичния квартал Лозенец грейна в празнични светлини за първи път. 

Екипът на ОП „Туризъм“ (Visit Sofia) я украси с естествени материали - борови клонки, шишарки и топли лампички, които вечер превръщат мястото във вълшебно зимно кътче. 

„Вишнева“ винаги е била обгърната в легенди. Една от тях е, че е изградена като ловна хижа за цар Борис III и подарена от съпругата му и че е използвана за тайни срещи.

А най-вероятната версия ни връща в 30-те години на миналия век, когато по настояване на жителите на Лозенец трамвайната линия е удължена и спирката е построена.

Новото трасе е открито на 3 декември 1933 г. от кмета Харалампи Орошаков.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    47

    1

    Октим

    05.12 2025 в 12:21

    -0
    +0
    Изглежда прекрасно! Спомени от детството ми, когато с дядо ми ходехме да се разхождаме там между нея и спирка “Борова гора“, която мисля, че вече не съществува ...
     
    X

    Големият протест срещу бюджета 01.12.2025