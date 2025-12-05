Култовата спирка „Вишнева“ в столичния квартал Лозенец грейна в празнични светлини за първи път.
Екипът на ОП „Туризъм“ (Visit Sofia) я украси с естествени материали - борови клонки, шишарки и топли лампички, които вечер превръщат мястото във вълшебно зимно кътче.
„Вишнева“ винаги е била обгърната в легенди. Една от тях е, че е изградена като ловна хижа за цар Борис III и подарена от съпругата му и че е използвана за тайни срещи.
А най-вероятната версия ни връща в 30-те години на миналия век, когато по настояване на жителите на Лозенец трамвайната линия е удължена и спирката е построена.
Новото трасе е открито на 3 декември 1933 г. от кмета Харалампи Орошаков.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
47
1
05.12 2025 в 12:21
Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин
Внасят бюджет 2026 отново в понеделник
Захарова плаши ЕС, замразените руски милиарди са близо до Украйна
'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести
В проектобюджета влизат 60 млн. евро за купуване на лизинг на хеликоптери за пожари