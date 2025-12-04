В 5 РПУ момичета бяха вързани за пейка едно денонощие, твърди майката на 21-годишния арестуван Николай

В Народното събрание говори Десислава Алексиева - майка на 21-годишния Николай, арестуван по време на мащабния протест в София на 1 декември.

На брифинг с Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ Алексиева заяви, че синът ѝ е бил спънат от полицай, после удрян по главата с палка, след което и напръскан със сълзотворен газ. Това се случило на бул. "Дондуков" в нощта на протеста.

Алексиева отрече информацията момчето да се е прибирало вкъщи. По думите на майка му след инцидента момчето само е отишло в ИСУЛ, върнало се е на протеста, след което е било незаконно арестувано.

"Знам, че не се е чувствал добре, видяло го е момиче, което познава него и другият задържан - Йоан Джироу. Йоан се е опитал да му помогне, защото е видял, че Ники не се чувства добре - и двамата са задържани в този момент. Без обвинения. Правото на свободно човешко придвижване е базово", заяви майката на Николай.

Задържаният по време на протестите в София Николай е бил в 5 РПУ за 24 часа, след което с още двама задържани Божидар Бобоков и Джироу, е отведен в следствения арест.

"В 5 РПУ бях свидетел как момичета бяха вързани на пейката и стояха така цяло денонощие", заяви Алексиева и настоя, че не лъже.

Според нея полицейското насилие е упражнено върху сина ѝ с цел да признае, че е имал в себе си пиратки, но униформените така и не са направили натривки, за да проверят по ръцете му дали е държал пиратки, разказа майка му.

"Това е модел, който действа навсякъде - от 2020 г. насам нищо не се е променило. Нито в прокуратурата, нито в съда. Към всички задържани са образувани досъдебни производства с бланкетни обвинения. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност - това утежнява обстоятелствата. Вместо това да осигурява справедлив процес - полицейски произвол", каза майката на арестувания млад мъж.

Десислава Алексиева твърди, че лично е станала свидетел на това как полицаи от 5 РПУ блъскат защитниците на задържаните.

"Два пъти видях как блъскат помощник адвоката, за да не може да влезе и да осигури защита. Това е недопустимо погазване на правата на гражданите", каза тя.

Николай е бил без телефон по време на протеста, информира още майка му.

"Спите ли, г-н Митов? Виждате ли какво се случва? Понякога е нужен един човек, който да каже "спрете", надявам се г-н Митов да е този човек", каза още Десислава Алексиева.

Елисавета Белобрадова подчерта, че по време на изслушването си днес заради протестите вътрешният министър Даниел Митов е обявил всичко това за лъжа и че се е държал "презрително и безотговорно" на фона на притесненията на родителите на задържаните. Митов обвини организаторите на протеста за вандалските прояви.

Междувременно медии разпространиха клип на БТА, в който се вижда млад мъж със същото яке като Николай, който хвърля предмет по полицията.