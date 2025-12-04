В 5 РПУ момичета бяха вързани за пейка едно денонощие, твърди майката на 21-годишния арестуван Николай

На бул. "Дондуков" синът ми е бил спънат от полицай, бит с палка и пръскан със сълзотворен газ, каза Десислава Алексиева

Ружа Райчева 04 декември 2025 в 12:55 6616 4
Елисавета Белобрадова и Десислава Алексиева в НС

Снимка Народно събрание
Елисавета Белобрадова и Десислава Алексиева

В Народното събрание говори Десислава Алексиева - майка на 21-годишния Николай, арестуван по време на мащабния протест в София на 1 декември. 

На брифинг с Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ Алексиева заяви, че синът ѝ е бил спънат от полицай, после удрян по главата с палка, след което и напръскан със сълзотворен газ. Това се случило на бул. "Дондуков" в нощта на протеста.

Алексиева отрече информацията момчето да се е прибирало вкъщи. По думите на майка му след инцидента момчето само е отишло в ИСУЛ, върнало се е на протеста, след което е било незаконно арестувано. 

"Знам, че не се е чувствал добре, видяло го е момиче, което познава него и другият задържан - Йоан Джироу. Йоан се е опитал да му помогне, защото е видял, че Ники не се чувства добре - и двамата са задържани в този момент. Без обвинения. Правото на свободно човешко придвижване е базово", заяви майката на Николай. 

Задържаният по време на протестите в София Николай е бил в 5 РПУ за 24 часа, след което с още двама задържани Божидар Бобоков и Джироу, е отведен в следствения арест.

"В 5 РПУ бях свидетел как момичета бяха вързани на пейката и стояха така цяло денонощие", заяви Алексиева и настоя, че не лъже. 

Според нея полицейското насилие е упражнено върху сина ѝ с цел да признае, че е имал в себе си пиратки, но униформените така и не са направили натривки, за да проверят по ръцете му дали е държал пиратки, разказа майка му.

"Това е модел, който действа навсякъде - от 2020 г. насам нищо не се е променило. Нито в прокуратурата, нито в съда. Към всички задържани са образувани досъдебни производства с бланкетни обвинения. В тях пише, че понеже делата са с повишена обществена чувствителност - това утежнява обстоятелствата. Вместо това да осигурява справедлив процес - полицейски произвол", каза майката на арестувания млад мъж. 

Десислава Алексиева твърди, че лично е станала свидетел на това как полицаи от 5 РПУ блъскат защитниците на задържаните.

"Два пъти видях как блъскат помощник адвоката, за да не може да влезе и да осигури защита. Това е недопустимо погазване на правата на гражданите", каза тя. 

Николай е бил без телефон по време на протеста, информира още майка му.

"Спите ли, г-н Митов? Виждате ли какво се случва? Понякога е нужен един човек, който да каже "спрете", надявам се г-н Митов да е този човек", каза още Десислава Алексиева.

Елисавета Белобрадова подчерта, че по време на изслушването си днес заради протестите вътрешният министър Даниел Митов е обявил всичко това за лъжа и че се е държал "презрително и безотговорно" на фона на притесненията на родителите на задържаните. Митов обвини организаторите на протеста за вандалските прояви.

Междувременно медии разпространиха клип на БТА, в който се вижда млад мъж със същото яке като Николай, който хвърля предмет по полицията.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    17865

    4

    klimt

    04.12 2025 в 15:34

    -0
    +0
    Всеки си има истина.Не забравяйте ,че така омразните ви локалчета и подобни след време ще ви хранят със данъците...

    15925

    3

    bls

    04.12 2025 в 14:32

    -10
    +4
    craghack - за адвоката съм съгласен, обаче от една страна се реве що полицията не се е намесила да ошамари ултрасите/локалчетата дето хвърляха и трошиха, сега ти казваш, че ако ще да *** върху тях не могат да го бият? Те за да озаптят тълка локалчета/ултрасчета трябва да използват съответната сила, което неминуемо от житейския ми опит включва паки, белезници и евентуално спрей (в по-тежки ситуации може и по-зле). Последно да се намесва ли полицията срещу вандалите или не щото псуването и показването на средни пръсти не е нищо особено, но хвърлянето на камъни и други предмети е друга бира.

    1953

    2

    craghack

    04.12 2025 в 13:57

    -0
    +14
    Ако ще да е ***** върху тях не могат да му отказват среща с адвокат и не могат да го бият. Набийте си го в чугунените комунделски глави. Полицейският произвол у нас е правило.

    1505

    1

    СребъренЛок

    04.12 2025 в 13:52

    -11
    +1
    Оффка, кофти ПиАр, бро! Току що показаха видео как Николайчо, псува полицията, показва среден пръст и хвърля камъни по ченгетата. Търсете повече от един източник, не само партиен.

     
