МС определи 278 защитени детски градини и училища

278 образователни институции се включват в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2025/2026 година. Това са 168 училища от 26 области на страната, както и 79 детски градини и 31 части от детски градини (филиали).

Те са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана, както и в райони с ниска гъстота на населението, гранични, планински и полупланински. При определянето им се отчита свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на инфраструктурата.

За защитена градина се определя тази, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра до най-близката друга детска градина или училище.

За защитено училище (от I до VII клас) се определя това, което ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще трябва пътуват на не по-малко от 20 километра, за да учат.

За защитено училище (от VIII до X клас) се определя училище, което при закриване или преобразуване, най-малко 15 ученици ще пътуват повече от 30 километра до най- близкото друго държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас.

Общо 946 са средищните образователни институции през учебната 2025/2026 година. От тях 692 са училища, 210 детски градини и 44 части от детски градини (филиали). Те са разположени в 602 населени места във всички области на страната.

Утвърждаването на средищните институции се прави ежегодно, като за тази цел правителството актуализира Списъка на средищните институции в страната. Промените се случват спрямо мотивирани предложения от кметовете на съответните общини и след решения на общинските съвети.

За средищна детска градина се определя институция, в която се обучават най- малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които не може да се организира задължително предучилищно образование. Изискването е детската градина да бъде в най-близкото населено място до местоживеенето на тези деца.

Средищно училище е това, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма такова. За него отново има изискване да бъде в най-близкото населено място спрямо адрес по местоживеене на учениците.

През тази учебна година в средищните институции се обучават 18 789 деца и 166 374 ученици, като за пътуващите, които учат в други населени места, ежегодно се осигурява безплатен транспорт.

Одобреното днес решение на Министерския съвет подпомага изпълнението на основна цел на образователната система, а именно по-добър обхват на децата и учениците в училище и създаване на благоприятни условия за провеждане на образователния процес, съобщиха от правителството.