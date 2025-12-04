Видеото на провокаторите от протеста, което Назарян отказа да пусне в парламента

Това стана по време на изслушването на вътрешния министър Даниел Митов в Народното събрание

Ружа Райчева 04 декември 2025 в 12:28 7273 10
Стопкадър от видеото на провокаторите от протеста, което Наразян отказа да пусне в парламента

От пресцентъра на "Да, България" разпространиха видео на провокаторите от нощта на големия протест в София, за който се твърди, че са присъствали над 100 000 души.

В хода на записа ясно се виждат различни групи провокатори. Някои от тях изведнъж се присъединяват към редиците на протестиращите. Вижда се и как се движат отделно от останалите протестиращи.

Впоследствие поведението на провокаторите измести новината за рекордно за последните години голям брой протестиращи на площада, като кадри от горящите кофи, запалени по бул. "Дондуков", се превърнаха в централна новина в телевизионните емисии. 

Днес по време на изслушването на вътрешния министър Даниел Митов за поведението на полицаите по време на протестите, председателят на Народното събрание Рая Назарян отказа да пусне видеозаписите, защото от ПП-ДБ не били подали предварително искане за разрешение.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    3060

    10

    helper68

    04.12 2025 в 14:40

    -3
    +3
    Не го е пуснала щот тя не е успяла да го преведе на ''англиски''.. :)))

    4040

    9

    p.s.

    04.12 2025 в 14:23

    -3
    +5
    Явно Дебелян Пеефски "Обича помаците, турците, циганите " като плаща на агитките да викат "КxxР за ДПС" тоест така уважава ."помаците, турците, циганите "

    Идеално 'НЕ' разделя хората в БЪЛГАРИЯ

    'Дебелян Прасешки който обича хората'

    2630

    8

    kokoto

    04.12 2025 в 14:08

    -3
    +12
    ми кво да очакваме от екс кукла на Пеевски

    13905

    7

    gallinula

    04.12 2025 в 14:08

    -3
    +15
    Изглежда правят всичко възможно, да изкарат с наглостта си още хора на улиците... И ще ги получат!

    18073

    6

    Панелен земеделец

    04.12 2025 в 13:46

    -0
    +10
    Да използвам по-видима публикация тук и да споделя за друга - още не стигнала до "Нюза". След етно-заплахите на Прасето, етно-отговори от мрежата. Засега само в "актуално":
    https://www.actualno.com/politics/musulmani-v-otpor-na-peevski-kojto-razdelja-rodopite-go-gonim-s-kamyni-news_252841 3.html

    7243

    5

    Пакоджет

    04.12 2025 в 13:41

    -3
    +17
    Това не е министър, а кукла на конци. Къдрава. Позор!

    3732

    4

    TheRealDruckertreiber

    04.12 2025 в 13:15

    -3
    +3
    Хитър е Бойчето, знае да пуска димки - да не му е за първи път.

    3420

    3

    avitohol

    04.12 2025 в 13:13

    -0
    +31
    Това, че се измества фокуса е в резултат на платените телевизии с псевдо журналистически манталитет. Навсякъде посвета има провокатори и манипулатори ама не това са главните новини по телевизиите по цял свет, когато стачкуват.

    Като видите стачка във Франция или Гърция, дето горят коли, новините не са за изгорелите коли, а за блокираните пътища зарди заплатите.

    3010

    2

    Зла свекърва

    04.12 2025 в 13:11

    -0
    +36
    Което не се оправя с гласуване, се оправя с масово гласуване.

    Както беше през 1997 г.

    След краткото управление на Филип Димитров имаше вот на недоверие и след това Беров с мандата на ДПС, нови избори и Виденов от БСП. ДС-хората се бяха настроили да си управляват по старому, само че бяха толкова алчни и така бързо ограбиха страната, че шокът, който причиниха на хората с хиперинфлацията доведе до масово гласуване.

    И какъв беше резултатът на изборите 1997? Мнозинство в НС за ОДС начело с Иван Костов.

    Е, бяха коалиция. ДПС-то, партията на ДС-то, беше вътре и то се извъртя, като видяха, че изтърват България извън контрол. Но не успяха да спрат процеса тогава. България смени релсите като кандидатства за НАТО и ЕС. Трябваше на следващите избори да докарат царя от Мадрид, за да разбият прозападния и десен вот у нас.

    Затова сега лекарството е ясно: масово гласуване и обединяване около прозападна и некорумпирана партия. ГЕРБ и ДПС са корумпета, така че трябва да се обединим около ППДБ.

    3537

    1

    Деспин Митрев

    04.12 2025 в 12:49

    -3
    +25
    Много сериозна работа предстои - как да се оправи една държава, в която държавните органи работят в обратна посока? Включително имунната система - полиция, прокуратура, част от съда... Не знам не е ли по-добре да се евтаназира пациента. Очевидно МВР работи против държавата - е как ще се оправи с гласуване?!?!
     
    X

