Видеото на провокаторите от протеста, което Назарян отказа да пусне в парламента

От пресцентъра на "Да, България" разпространиха видео на провокаторите от нощта на големия протест в София, за който се твърди, че са присъствали над 100 000 души.
В хода на записа ясно се виждат различни групи провокатори. Някои от тях изведнъж се присъединяват към редиците на протестиращите. Вижда се и как се движат отделно от останалите протестиращи.
Впоследствие поведението на провокаторите измести новината за рекордно за последните години голям брой протестиращи на площада, като кадри от горящите кофи, запалени по бул. "Дондуков", се превърнаха в централна новина в телевизионните емисии.
Днес по време на изслушването на вътрешния министър Даниел Митов за поведението на полицаите по време на протестите, председателят на Народното събрание Рая Назарян отказа да пусне видеозаписите, защото от ПП-ДБ не били подали предварително искане за разрешение.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3060
10
04.12 2025 в 14:40
4040
9
04.12 2025 в 14:23
Идеално 'НЕ' разделя хората в БЪЛГАРИЯ
'Дебелян Прасешки който обича хората'
2630
8
04.12 2025 в 14:08
13905
7
04.12 2025 в 14:08
18073
6
04.12 2025 в 13:46
https://www.actualno.com/politics/musulmani-v-otpor-na-peevski-kojto-razdelja-rodopite-go-gonim-s-kamyni-news_252841 3.html
7243
5
04.12 2025 в 13:41
3732
4
04.12 2025 в 13:15
3420
3
04.12 2025 в 13:13
Като видите стачка във Франция или Гърция, дето горят коли, новините не са за изгорелите коли, а за блокираните пътища зарди заплатите.
3010
2
04.12 2025 в 13:11
Както беше през 1997 г.
След краткото управление на Филип Димитров имаше вот на недоверие и след това Беров с мандата на ДПС, нови избори и Виденов от БСП. ДС-хората се бяха настроили да си управляват по старому, само че бяха толкова алчни и така бързо ограбиха страната, че шокът, който причиниха на хората с хиперинфлацията доведе до масово гласуване.
И какъв беше резултатът на изборите 1997? Мнозинство в НС за ОДС начело с Иван Костов.
Е, бяха коалиция. ДПС-то, партията на ДС-то, беше вътре и то се извъртя, като видяха, че изтърват България извън контрол. Но не успяха да спрат процеса тогава. България смени релсите като кандидатства за НАТО и ЕС. Трябваше на следващите избори да докарат царя от Мадрид, за да разбият прозападния и десен вот у нас.
Затова сега лекарството е ясно: масово гласуване и обединяване около прозападна и некорумпирана партия. ГЕРБ и ДПС са корумпета, така че трябва да се обединим около ППДБ.
3537
1
04.12 2025 в 12:49
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)