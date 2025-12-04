Видеото на провокаторите от протеста, което Назарян отказа да пусне в парламента

От пресцентъра на "Да, България" разпространиха видео на провокаторите от нощта на големия протест в София, за който се твърди, че са присъствали над 100 000 души.

В хода на записа ясно се виждат различни групи провокатори. Някои от тях изведнъж се присъединяват към редиците на протестиращите. Вижда се и как се движат отделно от останалите протестиращи.

Впоследствие поведението на провокаторите измести новината за рекордно за последните години голям брой протестиращи на площада, като кадри от горящите кофи, запалени по бул. "Дондуков", се превърнаха в централна новина в телевизионните емисии.

Днес по време на изслушването на вътрешния министър Даниел Митов за поведението на полицаите по време на протестите, председателят на Народното събрание Рая Назарян отказа да пусне видеозаписите, защото от ПП-ДБ не били подали предварително искане за разрешение.