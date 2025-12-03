Доган иска партията му да оказва пълна подкрепа за протестите срещу правителството

Централното оперативно бюро на Алианса за права и свободи изрази "категорична подкрепа за всички граждански протести в областните центрове на страната, както и в столицата София, които настояват за оставката на правителството на Росен Желязков".

Заседанието на ръководния орган на АПС е проведено днес под ръководството на Ахмед Доган.

Решението за пълна подкрепа за протестите е взето "в дух на отговорност към обществото и ангажимента ни за защита на демократичните принципи и гражданските права", съобщиха от пресцентъра на партията.

От АПС заявиха, че "свободното изразяване на обществено недоволство е основен коректив за управлението и ключов елемент от демократичния процес. Гражданите имат право да защитят интересите си и да изискват прозрачност, отчетност и уважение към закона".

Партията ще "следи развитието на ситуацията и остава в готовност за диалог с гражданските структури и организаторите на протестите".